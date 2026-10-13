Nepopolni slovenski derbi v Madridu: Oblak doma proti Unitedu brez Šeška

Ko so pri Evropski nogometni zvezi (Uefa) 27. avgusta izžrebali srečanja v ligaškem delu Lige prvakov, je v deželi na sončni strani Alp odmevalo predvsem eno srečanje: Atletico Madrid proti Manchester Unitedu. Razlog je jasen: Jan Oblak proti Benjaminu Šešku. Najboljši slovenski vratar vseh časov in naš zlati deček novega nogometnega poglavja. Desetletna izjemnost med vratnicami madridskega velikana proti mladi, atraktivni in na trenutke neustavljivi nevarnosti za nasprotnikovo mrežo. 13. oktober bi moral biti datum, ko bi Slovenija na največjem evropskem nogometnem odru igrala svoj lastni derbi. A je, sicer še vedno izredno atraktiven nogometni večer, malenkostno skazila nesrečna poškodba Šeška. Radečana zopet pestijo težave z golenjo, ki so ga prisilile, da je izpustil tudi nedavno zaključen reprezentančni odmor, v katerem je naša izbrana vrsta odigrala kar štiri tekme v Ligi narodov.

Benjamin Šeško FOTO: Profimedia

Odsotnost 23-letnika, ki je v prvem krogu najelitnejšega klubskega tekmovanja proti Sabahu odprl svoj evropski strelski račun v kultnem rdečem dresu, seveda izredno boli tudi neslovenski del nogometnega občinstva, ki pesti stiska za rdeče vrage. Te v Premier ligi od samega začetka sezone spremljajo slabi rezultati in turoben nogomet, na šestih tekmah so zbrali prav toliko točk in trenutno zasedajo izredno skromno 12. mesto. Kljub težkemu obdobju, ki ga v svoji prvi "pravi" sezoni na klopi otoškega velikana preživlja strateg Michael Carrick, njegov stanovski kolega v Madridu Diego Simeone svari pred agresivnostjo in nevarnostjo Uniteda: "Igrali bomo proti ekipi, ki na nasprotnikovi polovici vedno vrši intenziven pritisk. Govorimo o ekipi, ki je izredno agresivna in jo zaznamuje odlično gibanje, s katerim ti konkretno otežuje delo. Imajo tudi izredno hitre igralce, ki vedno predstavljajo veliko nevarnost. Na začetku sezone imajo rezultatsko krizo, kljub temu pa jih seveda ne gre podcenjevati," je povedal karizmatični Argentinec.

Diego Simeone FOTO: AP

Poleg Slovenca bodo rdeči vragi v španski prestolnici igrali tudi brez Luka Shawa in Kobbieja Mainooja, oba sta na zadnji ligaški tekmi proti Tottenhamu utrpela rahli poškodbi. Carrick bo v Madridu poskušal nekoliko popraviti vtis po katastrofalnem začetku sezone: "Pričakovali smo veliko več. Vedeli smo, da bo prišlo obdobje, ko ne bo vse rožnato, to je del nogometa. Tudi pri Atleticu stvari niso idealne. Razumem odzive navijačev, da gre za pravo katastrofo. Vendar mi ne razmišljamo tako, moramo se znati spopasti z vsemi vrstami kriz. Verjamem, da nam bo uspelo." V srečanju s sedmo silo je angleški strateg spregovoril tudi o odsotnosti Slovenca, jasnega odgovora o povratku Šeška pri klubu iz Manchestra še nimajo: "Čakamo še na nekaj dodatnih preiskav. To mora biti naša prioriteta. Zaenkrat še nimamo natančnega časovnega okvirja," je povedal Carrick. Srečanje Atletica in Manchester Uniteda si boste lahko danes ogledali na Kanalu A in VOYO, s prenosom začnemo ob 20.30.