Tian Nai Koren je angleške nogometne privržence v letošnji sezoni že opozoril nase. V prvem krogu mladinske Lige prvakov je Club Brugge gostil Aston Villo, 17-letni slovenski napadalni vezist pa je k zmagi z rezultatom 5:3 prispeval hat-trick.
Podobno je bilo tudi tokrat, ko je na stadion belgijskega kluba pripotoval Liverpool. Club Brugge je tekmo dobil z izidom 4:3, mladi Koren pa je golu dodal dve asistenci.
Velik slovenski pridih je imela tudi tekma v Salzburgu, kjer je gostovala Crvena zvezda. Ta je ob polčasu zaostajala le za gol, nato pa je na sceno stopil leta 2009 rojeni Miha Matjašec, ki je najprej podvojil prednost, nato pa postavil končni izid 5:0.
Club Brugge na lestvici ligaške faze tekmovanja zdaj zaseda odlično deveto mesto. V šestnajstino finala se bo uvrstilo najboljših 22 ekip, pridružilo pa se jim bo še 10 moštev, ki so slavila v kvalifikacijskem play-offu zmagovalcev. Med temi je tudi Salzburg.
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