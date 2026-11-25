Tian Nai Koren je angleške nogometne privržence v letošnji sezoni že opozoril nase. V prvem krogu mladinske Lige prvakov je Club Brugge gostil Aston Villo, 17-letni slovenski napadalni vezist pa je k zmagi z rezultatom 5:3 prispeval hat-trick.

Podobno je bilo tudi tokrat, ko je na stadion belgijskega kluba pripotoval Liverpool. Club Brugge je tekmo dobil z izidom 4:3, mladi Koren pa je golu dodal dve asistenci.

Velik slovenski pridih je imela tudi tekma v Salzburgu, kjer je gostovala Crvena zvezda. Ta je ob polčasu zaostajala le za gol, nato pa je na sceno stopil leta 2009 rojeni Miha Matjašec, ki je najprej podvojil prednost, nato pa postavil končni izid 5:0.