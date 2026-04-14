Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Liga prvakov Nogomet Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Kolesarstvo Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Liga prvakov

Neuer se pred spopadom z Realom še odloča

München, 14. 04. 2026 18.39 pred 47 minutami 1 min branja 1

Avtor:
M.J. STA
Manuel Neuer

Dolgoletni vratar nemške nogometne reprezentance Manuel Neuer se še ni odločil, ali bo tudi naslednjo sezono stal v vratih münchenskega Bayerna ali pa bo končal uspešno kariero. Kot sam pravi 40-letnik, odločitev ne bo povezana z dosežki kluba oziroma s tem, koliko ali katere lovorike bo Bayern osvojil. Obračun čertrtfinala nogometne LP med Bayernom in Realom v sredo zvečer na Kanalu A in VOYO. Začnemo ob 20.30.

FOTO: VOYO

"Zaenkrat še nisem sprejel odločitve, vem pa, da jo bom moral kmalu, saj morajo o tem vedeti tudi v klubu, s katerim se bom moral, če se bom odločil za, še pogovoriti. Odločitev ne bo temeljila na naslovih, jasno pa je, da bi rad osvojil vse, kar se da," je dejal Manuel Neuer, ki je lani z Bayernom podpisal enoletno pogodbo z možnostjo podaljšanja.

Preberi še V taboru galaktikov je vedno kaj 'narobe': brez Asencija v Münchnu, v ozadju spor z Arbeloo

Bayern je povsem blizu, da spet postane nemški prvak, ni pa daleč tudi od uvrstitve v polfinale lige prvakov. V sredo bo proti Realu na domačem stadionu branil prednost 2:1 iz Madrida. Naslednjo sredo ga čaka tudi polfinale nemškega pokala, gostoval bo pri Bayerju iz Leverkusna.

FOTO: AP

Od reprezentance, s katero je 2014 postal svetovni prvak, se je pred dvema letoma že poslovil.

KOMENTARJI1

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
za bojši jutri
14. 04. 2026 19.33
Sodniška mafija na delu v Kopru.
Odgovori
+1
1 0
bibaleze
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1641