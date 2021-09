Neuer: Zmage z 8:2 ne bomo nikoli pozabili, a ekipi sta se močno spremenili

Nocoj nas čaka začetek nove sezone Lige prvakov, in to kar s poslastico skupine E med Barcelono in Bayernom (prenos na Kanalu A in VOYO ob 20.30). Pred tekmo na Camp Nouu je Manuel Neuer poudaril, da je lahko Barcelona brez Lionela Messija, ki se je to poletje preselil v PSG, še bolj nepredvidljiva, saj je odgovornost bolj porazdeljena.

Poleg Barcelone in Bayerna v skupini E letošnjega skupinskega dela Lige prvakov nastopata še Benfica in Dinamo Kijev. "Nikoli ne bomo pozabili svoje zmage z 8:2 v lanskem letu, toda gre za dva nova obračuna v skupinskem delu Lige prvakov in veselimo se teh dveh velikih tekem," se je zadnjega obračuna med omenjenima nasprotnikoma spomnil Manuel Neuer, vratar münchenske zasedbe. "Njihova zasedba je pred to tekmo doživela radikalne spremembe. Podobno kot mi imajo povsem novo ekipo, tako da v to tekmo ne moremo iti preveč sproščeni in z miselnostjo, da bo zaradi te zmage vse šlo gladko. Tista tekma je bila kot finale, zdaj pa bomo igrali dve tekmi skupinskega dela," je pristavil 35-letni Neuer. Ta je celo leto starejši od trenerja Bavarcev Juliana Nagelsmanna, ki je zasedbo prevzel to poletje. icon-link Dosedanja statistika klubov v sezoni 2021/22 FOTO: Sofascore.com "Barcelona ne bo nikoli šibka," je še opozoril nemški vratar. "Nogometaši si bodo skušali porazdeliti odgovornost, zdaj ko Messija ni več v klubu. Jasno je, da gre za novo, drugačno situacijo za vsako ekipo, ki se zdaj zoperstavi Barceloni," je dodal Neuer. Tako Bayern kot Barcelona v sezoni 2021/22 še ne poznata poraza na uradnih tekmah, za obe ekipi pa bo to prva preizkušnja v evropskih tekmovanjih v novi sezoni. Bayern lovi nocoj šesto zaporedno zmago. icon-expand Liga prvakov UEFA: Barcelona vs. Bayern München FOTO: 24ur.com