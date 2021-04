Neuer pred tekmo v Parizu: Mir v glavah in ogenj v srcih

Münchenski Bayern v Pariz prihaja z rezultatskim zaostankom iz prve četrtfinalne tekme Lige prvakov (prenos na Kanalu A in VOYO v torek ob 20.30). PSG je slavil v Münchnu (2:3), a Bavarci so ne glede na poraz prepričani v uspeh. Vratar Manuel Neuer je prepričan, da bo tekmec imel težave, če jih bodo spravili pod pritisk ob napadalnem nogometu.

icon-link Statistika tekme Bayern - PSG FOTO: Sofascore.com

V Münchnu je Paris Saint-Germain v težkih vremenskih pogojih naredil velik korak k uvrstitvi v polfinale. Parižani so zmagali na gostovanju s 3:2, v glavnem po zaslugi Kyliana Mbappeja, ki je dosegel dva gola in s svojo hitrostjo povzročal težave tekmecu. Bayern je sicer prevladoval v igri, kar je pokazala tudi statistika, imel je precej več priložnosti in tudi terensko premoč. A to je bilo precej premalo, zato morajo aktualni šampioni Lige prvakov v Parizu predvsem izboljšati učinkovitost, ob dejstvu, da bo še vedno manjkal prvi adut za doseganje golov Robert Lewandowski. Poljak je sicer danes že opravil prvi lažji tekaški trening, so sporočili iz kluba, a bo seveda svoje kolege na povratni tekmi spremljal le s tribune.

Bayern tudi ni navdušil na zadnji tekmi Bundeslige, saj so na domačem igrišču odnesli le točko ob gostovanju Uniona iz Berlina. Gostitelji so sicer povedli v drugem polčasu, a so gostje iz Berlina izenačili v zaključku tekme. Tudi tokrat so manjkali goli, kar je očitno kar precejšnja težava moštva v zadnjem obdobju. Vseeno v bavarskem taboru samozavesti ne manjka. V uspeh je prepričan tudi vratar Manuel Neuer, ki verjetno tudi ni bil preveč zadovoljen po prvi tekmi, saj je iz petih strelov dobil tri gole. "Ostati moramo mirni v naših glavah, a imeti ogenj v naših srcih. K tekmi želimo pristopiti na pravi način, z motivacijo, pravo mero odločnosti in stabilnostjo, ki jo potrebujemo proti tako hitrim igralcem, kot jih imajo. Moramo ostati mirni, igrati napadalen nogomet in jih spraviti pod pritisk. Imajo težave v obrambi. Če bomo ustvarili toliko priložnosti, kot smo jih v Münchnu, nam bo uspelo,"je dejal številka 1 med vratnicama za uradno spletno stran Bundeslige.

icon-expand Manuel Neuer FOTO: AP

Kot kaže, vseeno precej pogrešajo poljskega napadalca, prvega strelca. Na tekmi s Parižani je bilo razmerje v strelih v okvir gola 12:5, v posesti žoge pa je bila prednost tudi velika, Bayern jo je imel v posesti kar 63 odstotkov časa. "Veliko stvari, ki smo jih opravili na prvi tekmi, bomo morali ponoviti, nekaj stvari pa se bomo morali lotiti povsem drugače. Moramo biti bolj natančni, tako v obrambi kot v napadu. Pristop je bil dober, vendar v zaključku napadov nismo bili dovolj natančni in naredili smo preveč napak na obeh straneh igrišča. Moramo biti osredotočeni in biti boljši. Predvsem moramo narediti velik napredek pri izkoristku priložnosti in potem bomo imeli realne možnosti, sicer bomo v težki situaciji," je dejal izkušeni napadalec Thomas Müller,strelec enega gola za Bayern na prvi četrtfinalni tekmi. Tudi šampionski trener Bayerna Hansi Flick pred odločilno tekmo na Parku Princev pravi: "Čaka nas še ena tekma in dali bomo vse. Naš cilj je še vedno, da se uvrstimo v polfinale. Računamo, da si bomo spet ustvarili toliko priložnosti in jih tokrat izkoristili."