Neverjeten rekord Neuerja na obračunu s PSG-jem

Na obračunu, kjer smo videli kar devet golov, smo videli tudi skupno 22 strelov proti goloma obeh moštev. Jasno je, da so bili napadalci obeh moštev izjemno razpoloženi, o kakovosti strelov nogometašev PSG-ja pa priča dejstvo, da po navadi odlični vratar Bayerna Manuel Neuer na tekmi, kjer je prejel pet golov, ni ubranil niti enega strela. Od leta 2010, odkar Uefa statistično podrobno spremlja tudi predstave vratarjev, je Neuer edini vratar, ki je na eni od tekem v izločilnih bojih prejel vsaj pet golov in ni vpisal niti ene obrambe.

Neuer mirno sprejel neslaven rekord

"Videli ste gole. Težko je ubraniti tudi enega od teh strelov. Dvakrat je sicer bilo blizu, ko bi mogoče lahko prišel do žoge in se je dotaknil. Mogoče bi potrebovali malo več sreče, da bi kakšna žoga zadela okvir vrat ali pa bi mi preprečili strel," je po tekmi dejal samozavestni Neuer.