Liga prvakov

Neverjeten rekord Neuerja na obračunu s PSG-jem

Pariz, 29. 04. 2026 12.22

M.D.
Manuel Neuer

Manuel Neuer se pri 40 letih starosti lahko pohvali z marsikaterim rekordom. Nemški vratar je največkrat v zgodovini Lige prvakov ohranil svojo mrežo nedotaknjeno. To mu je uspelo v kar 63 primerih, po sinočnjem norem obračunu PSG-ja in Bayerna pa je ta številka ostala nespremenjena. Kljub temu se je Neuer v zgodovino Lige prvakov vpisal z novim rekordom, ki ga po tekmi ni pretirano razveselil.

Na obračunu, kjer smo videli kar devet golov, smo videli tudi skupno 22 strelov proti goloma obeh moštev. Jasno je, da so bili napadalci obeh moštev izjemno razpoloženi, o kakovosti strelov nogometašev PSG-ja pa priča dejstvo, da po navadi odlični vratar Bayerna Manuel Neuer na tekmi, kjer je prejel pet golov, ni ubranil niti enega strela. Od leta 2010, odkar Uefa statistično podrobno spremlja tudi predstave vratarjev, je Neuer edini vratar, ki je na eni od tekem v izločilnih bojih prejel vsaj pet golov in ni vpisal niti ene obrambe.

FOTO: AP

Neuer mirno sprejel neslaven rekord

"Videli ste gole. Težko je ubraniti tudi enega od teh strelov. Dvakrat je sicer bilo blizu, ko bi mogoče lahko prišel do žoge in se je dotaknil. Mogoče bi potrebovali malo več sreče, da bi kakšna žoga zadela okvir vrat ali pa bi mi preprečili strel," je po tekmi dejal samozavestni Neuer.

Ljubitelji nogometa lahko le upamo, da bomo tudi na povratnem obračunu videli toliko golov, Neuer pa je odločen, da prepreči ponovitev scenarija iz Pariza. "Vsaka obramba in vratar bosta negotova po tem, ko prejmeta pet golov. Od tega ne bežimo. A osredotočamo se na povratno tekmo. V dobri formi smo in lahko kaznujemo nasprotnikovo obrambo. Seveda pa bi lahko bili tudi boljši v obrambi, kot smo bili danes," je dodal Neuer, ki upa, da bo na domači Allianz Areni še na 64. tekmi v izločilnih bojih Lige prvakov ohranil mrežo nedotaknjeno.

4 koraki, ki ločijo srečne pare od vseh ostalih
Simptomi, ki jih v nosečnosti ne smete spregledati
Drama v zraku: nosečnica rodila med letom na višini 10.000 metrov
Melania navdušila v belem kostimu, dodala je drzen klobuk
Od tihe Anje do podjetnice z vizijo
Trump prekršil kraljevi protokol
Presenetljiv razlog, ki ustavlja hujšanje
Znanstveniki razkrivajo: To je točen čas dneva, ko hrepenenje po hrani doseže vrhunec
Zgodnji simptomi raka jajčnikov: 4 znaki, ki jih morate poznati
Tik pred prazniki, pokojnine pa še ni
Zadnji dan, do katerega mora biti izplačan regres
Nova pravila za prtljago pri Lufthansi
Kardiolog opozarja: te tri pijače najbolj škodujejo srcu
Te ženske po horoskopu veljajo za najboljše ljubimke
Večina ljudi napačno marinira meso za žar – delaš tudi ti te napake?
Podgane na vrtu: kako ravnati preventivno?
Kako očistiti kuhinjske pripomočke z oljčnim oljem (in kdaj ga nikoli ne uporabiti)
Viralni trik z aluminijasto folijo za odlaganje olja: ali deluje in katere so boljše alternative
Piknik revolucija: jed, ki zasenči čevapčiče in pleskavice
Sladica brez peke, ki bo popestrila praznične dni
Hitro pecivo za piknike, ki je ravno prav sočno in osvežilno
Kmetija
Belo se pere na devetdeset
Sanjski moški
