Neves po zmagi zbodel Arsenal: Na igrišču sem videl zgolj eno ekipo

Budimpešta, 30. 05. 2026 21.42 pred 20 minutami 2 min branja 4

Avtor:
Lu.M
Ruben Neves

PSG je v Budimpešti prišel do drugega zaporednega naslova Lige prvakov. Parižani so bili v madžarski prestolnici od topničarjev boljši po izvajanju enajstmetrovk, ključno je zapravil brazilski branilec Gabriel. Arsenal je po zgodnjem vodstvu želel uspavati nasprotnika, a se jim je to na koncu maščevalo.

Arsenal je povedel že v 6. minuti, ko je z nekaj sreče do priložnosti prišel Kai Havertz. Nemec je izredno dobro izkoristil ponujeno in iz težkega položaja premagal ruskega vratarja Matveja Safonova. Topničarji so potem parkirali avtobus, kot radi rečemo, in vseh 11 igralcev nabili na svojo polovico. Taktika se jim je skoraj obrestovala, a je PSG v 65. minuti po uspešni enajstmetrovki Ousmana Dembeleja prišel do izenačenja. Do konca tekme si Angleži niso pripravili veliko priložnosti. Pobudo so bolj kot ne v celoti prevzeli Parižani, ki pa jim ni uspelo priti do zmagovitega zadetka.

Na slavje so morali počakati do izvajanja enajstmetrovk. Peto in odločilno najstrožjo kazen je zapravil brazilski branilec v vrstah Arsenala Gabriel Magalhaes in tako poskrbel za rajanje Parižanov. Ti so prišli do svojega drugega zaporednega naslova evropskih prvakov, nekaj, kar je v moderni različici tekmovanja uspelo zgolj madridskemu Realu.

Desire Doue
FOTO: AP

Tekma ni bila najboljša, za kar so v večini poskrbeli topničarji, ki so igrali izredno defenzivno, to je izpostavil tudi portugalski vezist v vrstah Parižanov Joao Neves: "Izredno sem srečen. Vesel sem, da smo ponovno osvojili naslov. Mislim, da smo si zaslužili zmago. Če sem iskren, sem na igrišču videl zgolj eno ekipo. Konstantno smo si ustvarjali priložnosti. Zdaj gremo po tretjo zaporedno lovoriko. Prvaki smo in znova si želimo ubraniti naslov!"

"Danes smo spisali zgodovino. Ubraniti naslov je nekaj neverjetnega, do zdaj je to uspelo zgolj Realu. Zelo sem vesel, da smo poskrbeli za navdušenje naših navijačev, ki jih je res ogromno po celem svetu. Danes me je spremljala celotna družina, ki me je spodbujala ob vsakem koraku. Trenutno sem izredno srečen otrok, ki živi svoje sanje. Upam, da se bo še dolgo nadaljevalo," pa je po slavju povedal Desire Doue.

Luis Enrique
FOTO: AP

"Čutim izredno navdušenje in utrujenost, a ves trud je bil poplačan. Zmago si zaslužimo tudi zaradi naših izjemnih navijačev. Za nami je dolga sezona, to slavje smo si zaslužili, čestitke Arsenalu, bili so zelo težek nasprotnik. Arsenal je tekmo skušal speljati v slog igre, ki jim najbolj ustreza. Želeli smo dobro nadzirati žogo in izvajati intenziven presing. Dobro nam je uspelo, prvaki smo!" pa je po svojem tretjem osvojenem evropskem vrhu povedal glavni dirigent zmage Luis Enrique.

KOMENTARJI

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

MiLjBo
30. 05. 2026 21.59
PSG prvak!!!!!
zmerni pesimist
30. 05. 2026 21.53
Sem navijal za arsenal vendar vidim da še 11metrovke ne znajo strelat
mackon08
30. 05. 2026 21.50
oježeš pa ti si strokovnjak svetovnega kova, Real te že kliče.
oježeš
30. 05. 2026 21.46
Če golman brani žogo pri enajst metrovki ni nič narobe. Da pa poklicni nogometaš zgreši cel gol in brcne žogo mimo gola, je pa nogometna katastrofa za tistega nogometaša. Kaj nič ne trenirajo brcanja z enajst metrov? Tudi, da žogo brcne po tleh ni ravno bistro. Mora jo znati brcniti na levo ali desno nekako v višini zgornje tretjine višine gola. Potem je zadetek 100%.
