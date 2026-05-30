Neves po zmagi zbodel Arsenal: Na igrišču sem videl zgolj eno ekipo

Arsenal je povedel že v 6. minuti, ko je z nekaj sreče do priložnosti prišel Kai Havertz. Nemec je izredno dobro izkoristil ponujeno in iz težkega položaja premagal ruskega vratarja Matveja Safonova. Topničarji so potem parkirali avtobus, kot radi rečemo, in vseh 11 igralcev nabili na svojo polovico. Taktika se jim je skoraj obrestovala, a je PSG v 65. minuti po uspešni enajstmetrovki Ousmana Dembeleja prišel do izenačenja. Do konca tekme si Angleži niso pripravili veliko priložnosti. Pobudo so bolj kot ne v celoti prevzeli Parižani, ki pa jim ni uspelo priti do zmagovitega zadetka. Na slavje so morali počakati do izvajanja enajstmetrovk. Peto in odločilno najstrožjo kazen je zapravil brazilski branilec v vrstah Arsenala Gabriel Magalhaes in tako poskrbel za rajanje Parižanov. Ti so prišli do svojega drugega zaporednega naslova evropskih prvakov, nekaj, kar je v moderni različici tekmovanja uspelo zgolj madridskemu Realu.

Tekma ni bila najboljša, za kar so v večini poskrbeli topničarji, ki so igrali izredno defenzivno, to je izpostavil tudi portugalski vezist v vrstah Parižanov Joao Neves: "Izredno sem srečen. Vesel sem, da smo ponovno osvojili naslov. Mislim, da smo si zaslužili zmago. Če sem iskren, sem na igrišču videl zgolj eno ekipo. Konstantno smo si ustvarjali priložnosti. Zdaj gremo po tretjo zaporedno lovoriko. Prvaki smo in znova si želimo ubraniti naslov!" "Danes smo spisali zgodovino. Ubraniti naslov je nekaj neverjetnega, do zdaj je to uspelo zgolj Realu. Zelo sem vesel, da smo poskrbeli za navdušenje naših navijačev, ki jih je res ogromno po celem svetu. Danes me je spremljala celotna družina, ki me je spodbujala ob vsakem koraku. Trenutno sem izredno srečen otrok, ki živi svoje sanje. Upam, da se bo še dolgo nadaljevalo," pa je po slavju povedal Desire Doue.

