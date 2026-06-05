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Neves Realova poletna tarča, Benfica za Mourinha zahteva 15 milijonov

Lizbona, 05. 06. 2026 07.38 pred 1 uro 3 min branja 0

Avtor:
M.J.
Florentino Perez in Jose Mourinho

Benfica je potrdila, da bo moral Real Madrid plačati 15 milijonov evrov, če želi iz kluba odpeljati trenerja Joseja Mourinha. Medtem naj bi portugalski strateg, ki je nekoč že vodil galaktike, sicer med letoma 2010 in 2013, neformalno že izdal seznam želja glede okrepitev ... Nizozemec Denzel Dumfries in Francoz Ibrahim Konate naj bi bila že "galaktična", Real pa naj bi lovil tudi portugalskega vezista PSG-ja Joaa Nevesa. Predsednik Florentino Perez je pripravljen Parižanom ponuditi 150 milijonov "razlogov".

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Predsednik Reala Florentino Perez je obljubil, da bo Joseja Mourinha vrnil na stadion Santiago Bernabeu Stadium, 13 let po njegovem odhodu iz kluba leta 2013, ta konec tedna pa se poteguje za ponovno izvolitev na predsedniški položaj. 

Joao Neves je Realova poletna tarča. Ponudba naj bi segala do 150 milijonov evrov.
Joao Neves je Realova poletna tarča. Ponudba naj bi segala do 150 milijonov evrov.
FOTO: AP

Benfica je v izjavi zapisala, da jim je Perez sporočil trdno namero, da odpelje Mourinha v Madrid, ob tem pa poudarila, da odkupna klavzula portugalskega stratega znaša 15 milijonov evrov.

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Prejšnja medijska poročila so sicer namigovala, da bi Real Madrid trenerja lahko dobil že za okoli tri milijone. 

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Mourinho se je že pojavil v videoposnetku na Perezevem profilu na Instagramu, v katerem je potrdil, da je pripravljen na vrnitev v klub, ki ga je prvič prevzel leta 2010.

Jose Mourinho
Jose Mourinho
FOTO: Profimedia

Imenovanje Mourinha bi bilo za Pereza določeno tveganje, saj je Real Madrid drugo sezono zaporedoma ostal brez pomembnejše lovorike.

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Mourinho je Benfico prevzel septembra 2025 in jo popeljal skozi prvenstveno sezono brez poraza, čeprav je klub prvenstvo končal šele na tretjem mestu. Pogodba ga, kot še piše STA, na klub veže še za eno sezono.

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Spomnimo, na klopi Reala je aktualno sezono začel Xabi Alonso, ki je po seriji slabih rezultatov januarja dobil odpoved. Nadomestil ga je Alvaro Arbeloa, nekdaj odlični bočni branilec je sprva poskrbel za dvig forme, vendar je v zadnjih tednih izgubil nadzor nad garderobo.

Perez pripravlja rekordno ponudbo: tarča naj bi bil portugalski biser PSG-ja

Predsednik Real Madrida Florentino Perez ne namerava ustaviti krepitve moštva, potem ko je že dogovoril prihod Joseja Mourinha ter obrambni okrepitvi Denzela Dumfriesa in Ibrahime Konateja. Pred nedeljskimi predsedniškimi volitvami v klubu, na katerih se mu bo zoperstavil Enrique Riquelme, je Perez napovedal novo odmevno potezo – rekordno ponudbo v višini 150 milijonov evrov za vrhunskega nogometaša.

Xabi Alonso in Florentino Perez
Xabi Alonso in Florentino Perez
FOTO: Profimedia

Španski mediji poročajo, da naj bi šlo za vezista PSGja Joaa Nevesa, kar je potrdila tudi ugledna madridska Marca.

Rekordna ponudba na vidiku

"V torek bom velikemu klubu poslal ponudbo za vrhunskega igralca. Ponudil bom 150 milijonov evrov, kar bo najvišji znesek, ki ga je Real Madrid kadarkoli plačal," je za AS dejal Perez. "Nikoli ne boste uganili, za koga gre," je dodal in razkril, da tarča ni Michael Olise, Erling Haaland niti katerikoli igralec iz angleške Premier lige.

Denzel Dumfries naj bi bil že Realov.
Denzel Dumfries naj bi bil že Realov.
FOTO: AP

Neves kot nova os Realove igre

Gre za 21-letnega portugalskega vezista Joaa Nevesa, ki v zadnjih sezonah navdušuje v dresu PSGja. V Pariz je iz Benfice prestopil poleti 2024 za 66 milijonov evrov, danes pa velja za enega najbolj nadarjenih igralcev svoje generacije. Če se bo prestop uresničil, naj bi prihod Nevesa pomenil začetek nove ere Realove zvezne vrste. Za PSG je doslej odigral 97 tekem, pri tem pa dosegel 14 golov in prispeval prav toliko asistenc.

nogomet mourinho

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