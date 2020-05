NYT: Finala Lige prvakov ne bo gostil Istanbul

Evropska nogometna zveza (Uefa) teh navedb "ni potrdila in ne zanikala". Predstavnik za stike z javnostjo pri Uefi je na vprašanje časnika The New York Times dejal, da preučujejo več možnosti in da odločitev še ni bila sprejeta. Delovna skupina Uefe je s predstavniki državnih tekmovanj in klubov razpravljala o datumih in načinu, kako končati aktualno sezono Lige prvakov, ki je ohromljena zaradi pandemije novega koronavirusa. Evropska federacija bo po napovedih dokončno odločitev sprejela po izvršni seji Uefe, ki bo predvidoma 17. junija, pogovori Uefe z uradniki v Istanbulu pa naj bi bili končani prihodnji teden, najava časnik.

Španski mediji so špekulirali o Lizboni kot možnem novem prizorišču, kjer bi tekmovanje izpeljali pred praznimi tribunami, je v petek poročala nemška tiskovna agencija dpa. Lizbona je sicer bila skupaj z Istanbulom v ožjem izboru za prizorišče finala elitnega klubskega tekmovanja v sezoni 2019/20. Predsednik Uefe Aleksander Čeferinje 23. maja v pogovoru za ljubljanski Dnevnikpotrdil, da bo o organizaciji Lige prvakov v avgustu odločal izvršni odbor Uefe, katerega zasedanje so prestavili na 17. junij, saj morajo do takrat zaključiti dogovore z vsemi gostitelji evropskega prvenstva 2021.

'Ligo prvakov bomo na vsak način izpeljali v avgustu'

"S tremi mesti se še pogajamo in rešujemo nekatera pravna vprašanja. Če ne bomo našli skupnega jezika, bomo evropsko prvenstvo organizirali v devetih ali desetih evropskih mestih. Ligo prvakov bomo na vsak način izpeljali v avgustu, v igri pa je več možnosti. Ostale so nam še štiri tekme v osmini finala, potem pa so možni različni scenariji. Morda bo v četrtfinalu in polfinalu samo po ena tekma, možna je tudi organizacija zaključnega turnirja. Z igranjem na nevtralnem igrišču bi klubom zagotovili popolno izolacijo," je povedal Čeferin.

Delovna skupina, ki jo sestavljajo Uefa, Združenje evropskih klubov (ECA) in Združenje evropskih lig (EL), naj bi sprejela odločitev, da se bo prekinjena nogometna Liga prvakov nadaljevala 8. avgusta. V četrtfinalu naj bi igrali po formatu ene tekme, nato bi izpeljali še zaključni turnir najboljših štirih. Liga se mora nadaljevati s povratnimi tekmami osmine finala, po katerih bo znano, kdo se bo v četrtfinalu pridružil Atalanti Josipa Iličića, Leipzigu Kevina Kampla, Atleticu Madridu Jana Oblakain Paris Saint-Germainu, ki so si napredovanje že zagotovili. Še dva dni prej se naj bi začela Liga Evropa, imela pa naj bi enak format tekem kot Liga prvakov.