Liga prvakov

Newcastle po porazu z Barcelono do visoke zmage v Belgiji

Ljubljana, 01. 10. 2025 20.45 | Posodobljeno pred eno minuto

Avtor
S.V.
Nogometaši Newcastla so v 2. krogu ligaškega dela Lige prvakov v gosteh s 4:0 ugnali belgijski Union Saint-Gilloise. Qarabag je na domačih tleh z 2:0 premagal Kobenhavn.

Newcastle
Newcastle FOTO: AP

Newcastle je prišel do vodstva v 17. minuti, ko je žogo po strelu Sandra Tonalija z refleksno reakcijo v mrežo domačih preusmeril Nick Woltemade. Prednost angleške zasedbe je iz enajstmetrovke, ki jo je priigral Anthony Elanga, povišal Anthony Gordon. Angleški reprezentant je bil v 64. minuti še drugič natančen z bele pike, končnih 4:0 pa je postavil Harvey Barnes.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Izidi, Liga prvakov, 2. krog, sredine tekme:

Qarabag - Koebenhavn 2:0 (1:0)

Union St. Gilloise - Newcastle 0:4 (0:2)

Arsenal - Olympiakos -:- (-:-)

Barcelona - PSG -:- (-:-)

Bayer Leverkusen - PSV Eindhoven -:- (-:-)

Borussia Dortmund - Athletic Bilbao -:- (-:-)

Monaco - Manchester City -:- (-:-)

Napoli - Sporting -:- (-:-)

Villarreal - Juventus -:- (-:-)

liga prvakov nogomet newcastle arsenal manchester city napoli juventus
