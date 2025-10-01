Newcastle po porazu z Barcelono do visoke zmage v Belgiji

Newcastle je prišel do vodstva v 17. minuti, ko je žogo po strelu Sandra Tonalija z refleksno reakcijo v mrežo domačih preusmeril Nick Woltemade. Prednost angleške zasedbe je iz enajstmetrovke, ki jo je priigral Anthony Elanga, povišal Anthony Gordon. Angleški reprezentant je bil v 64. minuti še drugič natančen z bele pike, končnih 4:0 pa je postavil Harvey Barnes.