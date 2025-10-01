Newcastle po porazu z Barcelono do visoke zmage v Belgiji

Newcastle je prišel do vodstva v 17. minuti, ko je žogo po strelu Sandra Tonalija z refleksno reakcijo v mrežo domačih preusmeril Nick Woltemade. Prednost angleške zasedbe je iz enajstmetrovke, ki jo je priigral Anthony Elanga, povišal Anthony Gordon. Angleški reprezentant je bil v 64. minuti še drugič natančen z bele pike, končnih 4:0 pa je postavil Harvey Barnes.
Izidi, Liga prvakov, 2. krog, sredine tekme:
Qarabag - Koebenhavn 2:0 (1:0)
Union St. Gilloise - Newcastle 0:4 (0:2)
Arsenal - Olympiakos -:- (-:-)
Barcelona - PSG -:- (-:-)
Bayer Leverkusen - PSV Eindhoven -:- (-:-)
Borussia Dortmund - Athletic Bilbao -:- (-:-)
Monaco - Manchester City -:- (-:-)
Napoli - Sporting -:- (-:-)
Villarreal - Juventus -:- (-:-)
