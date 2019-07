Neymar v novih težavah, čaka ga klubska kazen

Na brazilskega zvezdnika Neymarja so jezni pri Paris Saint-Germainu, saj se ni pojavil na prvem treningu ekipe. Poleg tega se ni opravičil, niti poslal pojasnila, zakaj ga ni bilo."V ponedeljek 8. julija bi se moral Neymar da Silva Santos Junior pridružiti predsezonskim aktivnostim Paris Saint-Germaina. Neymar Jr. se ni pojavil ob dogovorjenemu terminu. To je bilo brez klubske vednosti in dovoljenja. Klub obžaluje to situacijo in bo zato ustrezno ukrepal,"so v uradnem sporočilu na klubski strani zapisali predstavniki PSG.

Hitro se je javil Neymarjev oče, ki je v izjavi za brazilski Fox Sports jezno dejal, da je klub vedel, da se igralec ne bo pridružil ekipi pred 15. julijem. Izpostavil je, da ima Neymar načrtovan dogodek s svojim pokroviteljem, poleg tega ima delo na svojem institutu, ki pomaga pri lokalnih socialnih težavah. "Vsako leto imamo iste obveznosti in tudi PSG, s predsednikom Nasserjem na čelu, je sodeloval pri teh aktivnostih. Ne razumem njihovega ravnanja. Jezni smo, ker je PSG vedel za to situacijo," je dejal Neymarjev oče.

Številni mediji so Neymarja, ki je izpustil tudi južnoameriško prvenstvo, kjer je Brazilija osvojila naslov prvaka, povezovali s povratkom v Barcelono. Kot je pred dnevi dejal predsednik katalonskega kluba Josep Maria Bartomeu, je to zaenkrat še povsem neuresničljivo, saj se zavedajo, da PSG ne želi izpustiti svojega zvezdnika in o pogajanjih sploh še ni bilo govora.

