Neymar besen zaradi sodnikov: To je sramota, to ne obstaja

Na Old Traffordu je bilo na prvi tekmi 2:0 za PSG, na povratni pa neverjeten povratek in zmaga Manchester Uniteda, ki je napredoval v četrtfinale Lige prvakov. Parižani so na obeh tekmah igrali brez poškodovanega prvega zvezdnika Neymarja. Brazilec je tekmo na Parku Princev spremljal najprej na tribunu, v zaključnih minutah pa je prišel do roba igrišča in klopi za rezervne igralce, kjer je želel proslaviti s soigralci.

A sodnikov podaljšek je prinesel preobrat. Glavni sodnik Damir Skomina je uporabil tehnologijo VAR, pogledal počasen posnetek in se hitro odločil za enajstmetrovko. Gol Marcusa Rashforda je odločil zmagovalca, Neymar pa ni mogel verjeti (video omenjene situacije si lahko ogledate zgoraj).