PSG tudi v Parizu brez Neymarja

Parižani so na Camp Nouu slavili s 4:1. Barcelona na povratni tekmi potrebuje čudež ...

FrancoziNeymarjaniti ne potrebujejo, saj so že na prvi temi slavili zmago s 4:1 in če se v deželi galskih petelinov ne bo zgodil čudež, bo Barcelona v vsakem primeru odplesala zadnji tango v Parizu za to sezono.