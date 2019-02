Neymar prepričan: PSG bo osvojil Ligo prvakov

"PSG bo osvojil Ligo prvakov. PSG nisem zgolj jaz, imamo izjemno ekipo z velikimi igralci in genialnim trenerjem. Poleg tega so navijači naš dvanajsti igralec, ko igramo na Parku princev," je v pogovoru za Red Bull samozavestno napovedal 27-letnik."Ne dvomim, da bomo letos prvaki in da bom ekipi pri tem pomagal na zelenici," je pariške navijače pomiril Neymar.

Ta je še enkrat več spregovoril tudi o svoji poškodbi, ki se mu zdaj že nevarno ponavlja. "Nogomet igram že od otroštva in težko mi je biti oddaljen od zelenic, od dnevne rutine v klubu in vročice navijačev. Leta 2018 sem se spopadel z nečem podobnim in vem, kako slabo je, toda ta izkušnja me je naredila še močnejšega in še bolj pripravljenega za naprej," je pojasnil brazilski virtuoz.