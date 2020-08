Neymar: Nikoli nismo pomislili, da smo premagani

Nogometaši PSG-ja so bili po norem preobratu v zaključku prvega četrtfinala Lige prvakov v Lizboni razumljivo prešerno razpoloženi. Med tistimi, ki mu je po zmagi nad Atalanto z 2:1 odleglo, je bil tudi najboljši posameznik sredine tekme Neymar. Ta pravi, da je v Lizbono prišel z jasnim ciljem: osvojiti naslov Lige prvakov.

"To je bil krasen večer. Težko je bilo, Atalanta je zelo dobra ekipa, ki je dobro igrala vso sezono, je presenečenje tega tekmovanja. Vedeli smo, da bodo zelo agresivni, da bodo 'grozili'. Igrali so zelo dobro. Veseli smo zaradi tega, kar nam je uspelo. Odigrali smo veliko tekmo. Zdaj sledi počitek, saj je bila to psihično naporna tekma,"je po tekmi razlagal brazilski virtuoz Neymar, ki se je po dveh zapravljenih stoodstotnih priložnostih v 90. minuti tekme oddolžil s podajo Marquinhosuza izenačenje na 1:1.

"Nikoli nisem pomislil, da smo izločeni, nikoli nisem pomislil, da bi se morali vrniti domov. Od začetka do konca smo razmišljali le o napredovanju v polfinale. Nihče mi ne bo izbil iz glave tega, da hočem v finale. Prihaja naslednja stopnja, težko bo, uspeti nam bo morala nova odlična tekma. Upam, da pridemo v finale. Veseli smo, doživljamo močne stvari. Smo odlična skupina, družina, zaradi te dobre volje nas je praktično nemogoče izločiti," je v čustvenemu pogovoru z novinarji razlagal v Parizu tako pogostokrat kritizirani Neymar.

"Vedel sem, da bo prišla ena žoga, ki nas bo vrnila v igro. Nikoli nismo mislili, da smo premagani, niti ko je bilo težko. Želja po osvojitvi Lige prvakov je bila močna že pred tekmo in ni izginila. Ostaja nam ena tekma do finala, vse bomo naredili, da zmagamo," je še pojasnil brazilski nogometni virtuoz. Ta že ve, kakšen je občutek, ko osvojiš Ligo prvakov, saj mu je to uspelo leta 2015 z Barcelono.

Eden od junakov, ki je poskrbel, da se je preobrat PSG-ja začel, je bil Neymarjev rojak Marquinhos. Branilec PSG-ja je stekel v napad in izkoristil podajo Neymarja za izenačenje na 1:1, delo pa je nato dokončal Maxim Choupo-Moting. "Ni bilo lahko, šlo je za težko tekmo, kar smo vedeli. Uspela nam je dobra tekma," je po zmagi z 2:1 z zadetkoma v 90. in 93. minuti povedal Marquinhos za Sky Sports.