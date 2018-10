Neymar o 'prerekanju' s trenerjem: Rekel sem mu, da naj me ne menja

Trener Paris Saint-Germaina Thomas Tuchel ni skrival navdušenja nad predstavo svojega zvezdnika Neymarja , ki je ob visoki zmagi nad povratnico med evropsko elito Crveno zvezdo (6:1) prispev al polovico golov svojega moštva. Dvakrat je Brazilec zadel s prostih strelov, enkrat pa zaključil lepo ekipno akcijo, mrežo srbskega prvaka pa so zatresli še Edinson Cavani , Angel Di Maria in Kylian Mbappe .

"Bil je senzacionalen,"je o Neymarju povedal nemški strokovnjak na pariški klopi."Čutil si lahko, da je bil lačen tega, da prikaže vrhunsko predstavo in da pokaže, da je odločilen. Za nas je zelo pomembno, da imamo najboljšega igralca v Evropi. Neymar je izjemen."

'Ne menjaj me, ne, ne, ne!'

Tuchel je Brazilca v zaključku drugega polčasa potegnil iz igre in oba sta si na robu igrišča izmenjala nekaj besed. Še preden bi lahko spletni vsevedi začeli razpravljati o sporu med obema, je Neymar vse skupaj razjasnil pred mikrofoni v drobovju stadiona Park princev.

"Rekel sem mu: 'Ne menjaj me, ne, ne, ne!' A v šali, zelo dobro se razumeva. Ljudje veliko govorijo, a to se je zgodilo na zelenici, kjer si vedno želim odigrati vseh devetdeset minut," je povedal dobro razpoloženi brazilski zvezdnik, ki se je na lestvici najboljših brazilskih strelcev v zgodovini Lige prvakov izenačil z drugouvrščenim Kakajem (30 golov). Z naslednjim golom bi že ujel tudi enega svojih vzornikov Rivalda.

PSG 'ima imena' za naslov, a mora imeti tudi ekipo

"To sta dva izjemna nogometaša, njuna pomembnost v svetovnem nogometu je bila izjemna. To sta dva velika brazilska idola. Srečni smo lahko, da ju imamo in da sta se rodila v Braziliji. Zelo sem vesel, ker sem izenačil njun dosežek. Res ju spoštujem. Sem pa tudi zelo zadovoljen, ker sem pomagal svoji ekipi," je še povedal Neymar in dodal, da bo žogo s sredine tekme pospravil v svoj muzej.

"Že pred začetkom Lige prvakov so ljudje vedeli, da ima naša ekipa dovolj širok kader za to, da tekmovanje osvoji. A imena niso dovolj, pomembna je ekipa, vsak mora pokazati, kakšen nogomet je v njem. To je šele začetek, vemo, da je pred nami še veliko reči. Ljudje si želijo biti boljši na vsaki tekmi, vsakem treningu, to pa si ljudje želijo videti tudi v prvenstvu. To tekmo bom imel v zelo lepem spominu, vesel sem, da sem zabil tri gole in odigral izvrstno tekmo. A najpomembnejša je zmaga in dejstvo, da je vsa ekipa igrala dobro,"še dodaja 26-letnik.

Tuchel: Nismo postali nespoštljivi

Tuchel je o tekmi še dodal, da ga je zadovoljila visoka posest žoge in dejstvo, da je moštvo ostalo "resno in spoštljivo" kljub visokemu vodstvu, saj je bilo že ob polčasu 4:0.

"Moji igralci so odigrali dobro tekmo. V prvem polčasu smo imeli 71-odstotno posest. Predstava je bila vrhunska. Prvi polčas je bil izjemen. Zadovoljen sem bil tudi z drugim polčasom. Bili smo osredotočeni in zelo, zelo resni, brez da bi postali nespoštljivi. Res je bila vrhunska predstava," pravi nekdanji trener Mainza in dortmundske Borussie.

