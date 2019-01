Neymar 'odpisan' za United, pod vprašajem je celo preostanek sezone

Tekmo osmine finala med Manchester Unitedom in Paris Saint-Germainom si boste lahko 12. februarja v živo ogledali na Kanalu A in VOYO!

Bolj ali man je postalo jasno, da je poškodba, ki jo je staknil na tekmi francoskega pokala proti Strasbourgu, tako huda, da zagotovo ne bo nastopil na pomembnih tekmah osmine finala Lige prvakov, kjer se bo PSG pomeril z Manchester Unitedom. Strateg Parižanov Tomas Tuchel, ki sicer takoj po omejeni pokalni tekmi ni želel 'odpisati' svojega prvega zvezdnika, je sedaj prejel zaskrbljujoče novice s strani zdravnika brazilske nogometne reprezentance.

NEYMAR

"Najprej bi rad povedal, da ne smemo pozabiti, da je Neymar igralec Paris Saint-Germaina in moramo spoštovati odločitev kluba, ki še ni podalo uradne izjave. Šele takrat vam bomo zaupali, za koliko časa bo odsoten. Najprej se moramo odločiti, ali bo moral znova na operacijo. Če se bomo odločili za operativni poseg, potem bo predviden čas rehabilitacije bistveno daljši od sprva predvidenega. Lahko vam povem, da bi operacija že pomenila konec klubske sezone in resno ogrozila njegov nastopa na prihajajočem južnoameriškem prvenstvu (Copa America, op. p.)," je za ESPN dejal zdravnik brazilske izbrane vrste, Rodrigo Lesmar. Zagotovo zaskrbljujoče novice za navijače PSG-ja in brazilske nogometne reprezentance. Prvi se zavedajo, da bo tako želeni naskok na evropski prestol bistveno težji brez prvega zvezdnika, ki je v skupinskem delu zabil pet golov, drugi pa si seveda želijo, da bi prvi zvezdnik reprezentance nastopil na prvenstvu Južne Amerike, ki ga bo junija in julija letos gostila prva Brazilija in da javnost ne pričakuje ničesar drugega kot osvojitev naslova prvaka. Obnovitev poškodbe pa bi pomenila tudi to, da bi Neymar še drugič zapored sezono v dresu PSG-ja končal pred marcem, mesecem, kjer se pregovorno 'lomi' sezona v evropskem klubskem nogometu.

Trenutek, ko je Neymar obnovil poškodbo pete stopalnice na desni nogi: