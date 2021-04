Neymar pred tekmo s Cityjem: Zelo sem srečen v Parizu

"To je sezona, v kateri se v Parizu počutim najsrečnejšega do sedaj (v Pariz se je iz Barcelone preselil poleti 2017). Letos sem srečnejši kot v zadnjih dveh sezonah," je priznal Neymar, ki se je s PSG-jem lani uvrstil v zgodovinski finale Lige prvakov, letos pa bo skušal ta uspeh še nadgraditi z osvojitvijo lovorike. "Naredil bom tisto, kar bo najboljše za ves svet," je Brazilec še skrivnostno dodal o svoji prihodnosti.

V sredinem polfinalu Lige prvakov, ki si ga bo v Sloveniji moč ogledati le na VOYO in Kanalu A (20.30), se bo Neymar s PSG-jem zoperstavil letos zelo vročemu Manchester Cityju, ki ga vodi trener Pep Guardiola. Manchester City in PSG sta sicer glavna favorita na stavnicah za osvojitev lovorike. Nekateri ta dvoboj označujejo kar za finale pred finalom. "PSG sodi med najboljše ekipe na svetu. Lani smo prišli v finale, tokrat upamo na osvojitev lovorike," velikih apetitov zvezdniške pariške zasedbe ne skriva Neymar. Prav slednji bo ob 'prijatelju' Mbappeju, ki prav tako (še?) ni podaljšal pogodbe z Parižani, glavna skrb za obrambo Manchester Cityja na sredini tekmi. "Z Mbappejem sva zelo dobra prijatelja. Je izjemen nogometaš in fantastična oseba," dobrega odnosa s francoskim napadalcem, ki ga španski mediji vztrajno povezujejo z Realom, ne skriva Neymar.