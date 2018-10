Neymar s hat-trickom poskrbel za polno mrežo Crvene zvezde

Poleg razpoloženega Neymarja, ki je prvi po Cristianu Ronaldu in letu 2009 zabil dva gola s prostih strelov na eni tekmi Lige prvakov, so zadetke prispevali še Edinson Cavani, Angel di Maria in Kylian Mbappe. Mreža Crvene zvezde je bila polna že v prvem polčasu, potem ko je brazilski virtuoz iz prostega strela s kakšnih 21 metrov v 20. minuti mojstrsko premagal vratarja Milana Borjana. Na 2:0 je dve minuti kasneje povišal prav Neymar, ki je izkoristil dobro podajo Mbappeja. V 37. minuti je na semaforju pisalo že 3:0, ko je zabil Cavani. V drugem polčasu je obramba Beograjčanov, ki so v prvem krogu doma presenetljivo odvzeli točko Napoliju, delovala precej bolj trdno. Pa vendarle so Parižani uspeli zabiti dva zadetka prek Neymarja in Mbappeja.

Schalke ostaja neporažen

Na drugi tekmi, ki se je začela ob 18.55, je Schalke prišel do gostujoče zmage v Moskvi, kjer je na areni RZD z 1:0 premagal Lokomotivo. Schalke tako ostaja neporažen v letošnjem skupinskem delu Lige prvakov, potem ko je na prvi tekmi remiziral s Portom, Lokomotiva pa ostaja pri ničli, potem ko je uvodoma izgubila na gostovanju pri Galatasarayu.

Izida:

PSG- Crvena zvezda 6:1(4:0)

Neymar 20., 22., 81., Cavani 37., Di Maria 42., Mbappe 70.

Lokomotiva Moskva - Schalke 0:1(0:0)

McKennie 88.