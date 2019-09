Neymar se zaveda prepada z navijači: Vse tekme v sezoni bom odigral na gostovanju

Navijači so razvili kar nekaj transparentov in pokazali, da je ljubezen do Neymarja pozabljena in da je v prvi plan izbilo sovraštvo ... "Ne želimo več tega sra... v Parizu. Dovolj je bilo," je med drugim pisalo na nekaterih transparentih. "Zavedam se, da je navijačem hudo, a jaz sem vendarle še naprej član ekipe PSG in igram na vso moč v želji, da pomagam klubu. Nikakršnega sporočila nima za te navijačev. Le to, da sem vajen žvižgov," je še dejal Brazilec, ki je bil ob koncu pogovora za L'Equipe zelo neposreden ... "Preostanek sezone bom na vsaki tekmi gostoval. Vsaj jaz. Zdi se mi, da me čakajo zgolj gostujoče tekme. Škoda, saj nimam nič proti navijačem." Neymar je izbral zanimivo primerjavo. "Navijači so kot ženske. Najprej so jezne, nato pa te ljubijo. Po obdobju pričkanja, skoraj vedno pride pobotanje. Računam na to. Tu sem, da pomagam klubu in jaz bom dal na travniku vse kar imam," je zaključil, ki je na štirih tekmah domačega prvenstva zabil tri gol. Vse odločilne.