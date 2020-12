Neymar: Vse bom naredil, da spet zaigram z Messijem

Najbolj zanimiv obračun v petem krogu Lige prvakov je bil zagotovo na Old Traffordu. Tamkajšnji rdeči vragi bi si s točko zagotovili nastop v osmini finala, a so pri izidu 1:1, v prvem polčasu sta zadelaNeymar (6.) in Marcus Rashford (32.), v drugem delu zapravili nekaj lepih priložnosti za vodstvo. Nato pa je po odbiti žogi po kotu za 2:1 zadel Marquinhos (69.). V sodnikovem dodatku je drugi gol na tekmi dosegel Neymar in Parižanom zagotovil tretjo zmago v skupini.

V njej imajo zdaj United, PSG in Leipzig po devet točk. Parižani si lahko zagotovijo napredovanje s točko na domači tekmi proti Istanbul Bašakšehirjem v zadnjem krogu prihodnji teden, medtem ko bo drugega potnika v izločilne boje, če PSG ne izgubi, odločil neposredni obračun v Nemčiji med Leipzigom in Manchester Unitedom. "Prišli smo po zmago in jo tudi dobili. Vedeli smo, kako zahtevno delo nas čaka, a če si tako prepričljiv na Old Traffordu, moraš biti nagrajen z vsemi tremi točkami. Znali smo trpeti, ko je bilo treba, in znali smo biti dovolj udarni v napadu, ko so to od nas zahtevale določene okoliščine. Mislim, da smo gole zabili v pravem trenutku in si s tem olajšali delo. Manchester je odlična ekipa, a mi smo dokazali, da smo boljši," je bil iskren Neymar, ki je vragom zabil dva gola. Resda ob izdatni pomoči asistentov. "Lepo je zabijati na tako legendarnem stadionu. Vesel sem golov, še bolj pa zmage. Pot v izločilne boje je sedaj odprta. Pa še dve tekmi nazaj smo bili videti v izgubljenem položaju," se spominja Brazilec, ki francoskih medijev ni razveselil, a tudi ne presenetil z naslednjo izjavo.