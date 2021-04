Neymar: Smo v polfinalu in računamo še na kaj več

Paris Saint-Germain je drugo leto zapored v polfinalu Lige prvakov. Parižani so tako le malce popravili slab "okus" po lanskem porazu v finalu Lige prvakov, ko jih je premagal prav tokratni četrtfinalni tekmec Bayern. Med najboljšimi na igrišču je bil tokrat Brazilec Neymar, ki ni dosegel gola, a je povzročal velike težave bavarski obrambi.

Kot je bilo pričakovati, so imeli nogometaši Paris Saint-Germaina težko nalogo, da so ubranili prednost s prve četrtfinalne tekme Lige prvakov. PSG je s 3:2 zmagal v Münchnu, v Parizu pa je bilo obratno, slavil je Bayern, a bi morali Bavarci doseči še en gol, če bi hoteli računati na preboj v polfinale. Tako je PSG postal polfinalist Lige prvakov in čaka tekmeca iz dvoboja Mancester City - Borussia Dortmund (City je dobil prvo tekmo z 2:1). Parižani so izločili aktualne šampione Lige prvakov in želijo letos narediti korak več v primerjavi z lansko sezono. Lani jih je namreč v lizbonskem "mehurčku" prav nemški prvak premagal v velikem finalu Lige prvakov (1:0).

icon-link Statistika tekme PSG - Bayern. FOTO: Sofascore.com

Neymar je imel kar nekaj lepih priložnosti, da bi dosegel gol za PSG, a je bil vratar Manuel Neuer izvrsten, vseeno se je na koncu napredovanja veselil Brazilec. "Zelo sem vesel. Merili smo se z Bayernom, ki je izvrstno moštvo. Izločili smo evropskega prvaka in spet smo v polfinalu. Upam, da bomo nadaljevali tako, smo dobro organizirani. Škoda za vse te zapravljene priložnosti, pri vseh je le malo manjkalo za uspeh. A najbolj pomembno je, da smo napredovali. Imamo zelo dobro moštvo, smo v polfinalu in računamo na še kaj več,"je za časnik L'Equipe povedal Neymar po tekmi. Kapetan francoskega moštva Presnel Kimpembe pa je dejal: "Veliko je čustev in veselja. Bila je izjemno težka tekma. Izgubili smo, vendar smo odigrali zelo dobro tekmo in ponosen sem na to, kaj smo pokazali. Ne glede na poraz, je vse skupaj zelo pozitivno. PSG je zelo napredoval v zadnjih dveh letih. Napredujemo iz dneva v dan, leto za letom. Ta tekma je bila prava vojna, pa smo uspeli napredovati. Težko bi rekel, da smo favoriti, saj to vsa moštva, ki pridejo v polfinale." "Zahvalili bi se tudi našim navijačem, saj so nas spodbujali, ko smo zapuščali hotel. Žal jih nismo mogli videti na tribunah, se jim pa zahvaljujemo za podporo,"je še dejal kapetan.

icon-expand Neymar ni dosegel gola, a je odigral izvrstno tekmo. FOTO: AP

Skupni izid dveh tekem je bil izenačen 3:3, a je PSG napredoval v polfinale zaradi doseženih več golov v gosteh. Prvi polfinalni tekmi bosta na sporedu 27. in 28. aprila. Trener Mauricio Pochettino, ki je na klopi pariškega moštva nasledil Thomasa Tuchela, je popeljal PSG med štiri najboljša moštva stare celine in priznal, da ni bilo lahko: "Po treh mesecih dela tukaj lahko sedaj uživamo v teh trenutkih, polfinale je izjemen moment za nas. Bila je res težka tekma in vesel sem zaradi igralcev, ki so si zaslužili vse skupaj. Trudil sem se, da bi bil videti miren na zunaj, znotraj pa sem bil pod hudim stresom, v meni je vrelo." "Nimam kakšne želje glede tekmeca v polfinalu (City ali Borussia, op. p.). Igrali smo proti Barceloni in Bayernu in jih izločili, to je naša "vizitka", ni pa naša stvar, da izbiramo, kdo bo naš tekmec,"je še dejal 49-letni argentinski trener.