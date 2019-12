Nezadovoljni Vidal toži Barcelono

Čilenski nogometaš v vrstah blaugrane se počuti izigranega, saj pravi, da ni pošteno, da mu klub ni izplačal vseh bonusov. Po poročanju španskega časnika ABC je Arturo Vidal vložil tožbo na vodstvo španske La Lige in špansko nogometno zvezo. Kot pravi, je dobil izplačano 1,7 milijona evrov namesto 4,1 milijona, gre za bonuse, ki bi jih moral dobiti po prvi odigrani sezoni v dresu Barcelone po prestopu iz Bayerna. "Nepravično je, da denar manjka," pravi nogometaš, ki je predal zadevo svojemu pravnemu zastopniku."Ne ukvarjam se s tem, zato imam agenta, odvetinika in ki skrbita za takšne stvari. To je stvar, ki je malce čudna v teh časih."

Argument Barcelone je, da ni dosegel minimuma o odigranih 45 minut na tekmo v povprečju, kot je zapisano v pogodbi in v klubu so prepričani, da je njegov odvetnik narobe interpretiral člene v pogodbi. Vidal je predlagal vodstvu klubu, da bi se zadovoljil tudi s polovico omenjene vsote, a so to pri klubu zavrnili, zato je stekel uraden postopek. Barcelona je pripravljena spustiti nogometaša v drug klub za odškodnino 20 milijonov evrov.