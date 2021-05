N'Golo Kante pred sobotnim dnevom D: Srečo imam, da igram v finalu lige prvakov

Na poti Chelseaja do finala Lige prvakov je v tej sezoni zelo pomembno vlogo odigral nogometaš, ki sicer velja za zelo skromnega, a nepopustljivega in vseprisotnega – N'Golo Kante. 30-letnega vezista imajo mnogi celo za trenutno najboljšega na svetu. S francosko reprezentanco je že zasedel svetovni tron, zdaj je pred njim ena najpomembnejših tekem in cilj – zasesti tudi evropski klubski prestol. Finale Lige prvakov bo na POP TV in VOYO v soboto ob 20. uri, v živo pa ga bomo podrobno pospremili tudi na naši spletni strani.