Saj ni res pa je: navijači Barce rasistično zmerjali svojega nekdanjega člana

V soboto se je vodilna Barcelona na tekmi španskega prvenstva rešila ob koncu dvoboja in po preobratu s 4:3 premagala Celto iz Viga. Do novih treh točk so Katalonci prišli z golom v 98. minuti. A po tekmi je lep del pozornosti pobrala temačna plat nogometa, ki je še kako prisotna prav v španskem nogometu. Trener gostov Claudio Giraldez se je pritožil, da so domači navijači njegovega varovanca, nekdanjega nogometaša Barcelone(!) Ilaixa Moribo, večkrat zmerjali z rasističnimi parolami.