Nihajoče tribune na stadionu v Atenah velika skrb za Uefo

Vodstvo Evropske nogometne zveze (Uefa) je izrazilo zaskrbljenost zaradi stanja olimpijskega stadiona v Atenah, ki je 23. oktobra gostil tekmo 3. kroga nogometne Lige prvakov med atenskim AEK in Bayernom iz Münchna. To so Bavarci dobili z 2 : 0. Po spletu so zaokrožili video posnetki, ki kažejo, kako se maje oziroma niha zgornji del tribun.

Gre za olimpijski stadion, ki so ga zgradili leta 1982 in v celoti prenovili za olimpijske igre v Atenah leta 2004. Na njem je prostora za 70.000 sedežev. Namestnik grškega ministra za kulturo in šport Giorgos Vasiliadis je opozorilo evropske nogometne federacije sprejel z osuplostjo, češ da gre za stadion z "najboljšimi tehničnimi specifikacijami". Kljub zagotovilom, da naj bi bilo s stadionom vse v najlepšem redu, pa je ministrstvo naročilo podrobno preiskavo.

"Prepričani smo, da ni razlogov za skrb, ampak to nas ne bo odvrnilo od tega, da podpremo vsako pobudo, s katero bomo zagotovili dodatno varnost za obiskovalce tekem in prireditev. Vsakih sedem let gre stadion skozi preiskavo posebne komisije. Gre za pogost pojav nihanja konstrukcije, zlasti pri stadionih z zgornjimi tribunami. Vendar bomo naredili vse, kar je v naši moči, da bomo stoodstotno prepričani, da je objekt popolnoma varen,"je zagotovil Vasiliadis.