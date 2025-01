Niko Kovač bo poveljeval Borussii

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Hrvat Niko Kovač se je VfL Wolfsburgu pridružil pred začetkom sezone 2022/23. Klub je vodil na 66 tekmah, zapustil ga je na 14. mestu prvenstvene lestvice. A 53-letni strokovnjak je na polovici tekoče sezone našel nov izziv. Po poročanju nemških medijev bo (najmanj) do leta 2026 vodil Borussio iz Dortmunda. Rumeno-črni so aktualni finalisti Lige prvakov, ko so v Londonu na začetku junija lani morali priznati premoč Realu (0:2), v tej sezoni pa legendarnemu klubu ne gre vse po načrtih.