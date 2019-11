Kovač razbesnel navijače Bayerna: V Frankfurtu vlada edinstveno vzdušje

Navijači Bayerna nekdanjemu hrvaškemu selektorju med drugim zamerijo tudi slabe igre v Bundesligi, kjer bavarski ponos trenutno zaseda drugo mesto s točko zaostanka za vodilno Borussijo iz Mönchengladbacha.



Najbolj pa je Niko Kovač razbesnel Bavarce z zadnjo izjavo o edinstvenem vzdušju, ki ga lahko pripravijo zgolj navijači njegovega nekdanjega delodajalca, frankfurtskega Eintrachta. "Ogledal sem si tri tekme Eintrachta v Ligi Evropa, na katerih so njegovi navijači prikazali fantastične koreografije. Vse skupaj je delovalo veličastno," je Kovač dregnil v osje gnezdo in v nadaljevanju izpostavil: "Nikoli nisem izjavil, da ima Bayern slabe navijače. Ravno nasprotno: lahko smo ponosni nanje, izjemni so, a če pogledam širše, moram biti pošten in priznati, da v Frankurtu vselej vlada izjemno oziroma edinstveno vzdušje."