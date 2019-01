Vrnitev na Otok? 'Coutinho nima prihodnosti pri Barci'

Španski nogometni velikan Barcelona je že nekaj časa na vsak način v svoje vrste želel pripeljati brazilskega zvezdnika Philippa Coutinha. Kataloncem je to v lanskem zimskem prestopnem roku le uspelo, ko je Brazilec podpisal pogodbo za pet let in pol. Katalonci so takrat na računLiverpoola nakazali skoraj 160 milijonov evrov, Barcelona pa je 26-letnega brazilskega reprezentanta zavarovala s 400-milijonsko odkupno klavzulo. Prestop Coutinha je bil celo najdražji britanski transfer. BBC je takrat poročal, da je okrog 120 milijonov evrov Barcelona Liverpoolu dala takoj, preostanek v obliki bonusov pa kasneje. Coutinho je bil želja Barceloneže več kot eno leto. Poleti leta 2017 so Angleži zavrnili tri ponudbe Kataloncev, Brazilec pa je prestop skušal izsiliti, ko je od vodstva kluba zahteval, da ga pustijo oditi. Zadnji dan leta 2017 je prestop Coutinha pomotoma naznanilBarcinopremljevalec športne opreme. Na svoji spletni strani je ponujal dres kluba z imenom Coutinha ter vabilom, da lahko navijači do 6. januarja 2018 dobijo brezplačen tisk imena na dres, reklamo pa so nato kmalu umaknili.