Niso bili vsi za takšen razplet zlate žoge: Ma kakšen Kane, še suknjiča ni znal obleči

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke

Angleški reprezentant Harry Kane je prestižno priznanje osvojil po izjemni sezoni v dresu Bayerna in angleške reprezentance. Za bavarski klub je dosegel več kot 50 golov, osvojil bundesligo in nemški pokal, z Anglijo pa se je prebil do polfinala svetovnega prvenstva, kjer je na koncu osvojil bronasto medaljo. Kljub impresivni statistiki in osvojenim lovorikam pa njegova zmaga ni minila brez polemik.

O zmagovalcu so odločale malenkosti

Kako izenačen je bil boj za najprestižnejšo individualno nogometno nagrado, je potrdil tudi glavni urednik revije France Football Vincent Garcia. Po njegovih besedah je bila razlika med Kanom in drugouvrščenim Kylianom Mbappejem izjemno majhna. "Boj med Kanom in Mbappejem je bil zelo negotov. Razlika je bila celo manjša kot med Rodrijem in Viniciusom leta 2024," je dejal Garcia.

Harry Kane FOTO: Profimedia

Čeprav je Kane na koncu prejel največ glasov, Guti meni, da bi moral pokal končati v rokah enega od njegovih tekmecev.

Guti podvomil tudi o izbiri Londona

Nekdanji vezist Reala je posebej zanimivo označil dejstvo, da je jubilejna, 70. podelitev zlate žoge potekala prav v Londonu. V svojem komentarju je prizorišče slovesnosti povezal z dejstvom, da je letošnji zmagovalec rojen v angleški prestolnici.

"Res velika naključnost je, da so ob 70. obletnici podelitev zlate žoge preselili v London in da jo je osvojil nekdo iz Londona. Kakšno naključje, kajne? Neverjetno naključje," je dejal Guti.

Kylian Mbappe in Lamine Yamal FOTO: AP

Nato je jasno povedal, komu bi po njegovem mnenju morala pripasti nagrada: "Lamine in Mbappé sta si zlato žogo zaslužila bolj kot Kane. Dovolj je pogledati izraz na njegovem obrazu, ko so prebrali njegovo ime."

'Niti sanjati ni mogel, da bo osvojil zlato žogo'

Guti se ni ustavil zgolj pri kritiki končnega razpleta, temveč je posebno pozornost namenil Kanovi reakciji ob razglasitvi zmagovalca.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke

Po njegovem mnenju je bil angleški napadalec tako presenečen, da sam sploh ni pričakoval zmage.

"Nikoli v življenju si ni mogel predstavljati, da bo osvojil zlato žogo. Mislil je, da bosta Lamine in Mbappé pred njim," je povedal nekdanji nogometaš madridskega velikana. Nato je še dodatno pojasnil, zakaj se mu zdi Kanova reakcija zgovorna: "Takšnega izraza na obrazu nimaš, ko osvojiš zlato žogo, če verjameš, da si jo zaslužil. Še suknjiča ni znal pravilno obleči," je sklenil Guti.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke