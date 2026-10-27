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Niso bili vsi za takšen razplet zlate žoge: Ma kakšen Kane, še suknjiča ni znal obleči

Madrid, 27. 10. 2026 15.11 pred 2 urama 2 min branja 22

Avtor:
M.J.
Ronaldo, Guti in Raul

Odločitev, da je Anglež Harry Kane postal najboljši nogometaš sveta oziroma nosilec laskave zlate žoge, ni navdušila vseh nogometnih velikanov. Med najglasnejšimi kritiki je nekdanji zvezdnik Reala iz Madrida Guti, ki meni, da bi si zlato žogo bolj zaslužila Francoz Kylian Mbappe ali Španec Lamine Yamal.

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Angleški reprezentant Harry Kane je prestižno priznanje osvojil po izjemni sezoni v dresu Bayerna in angleške reprezentance. Za bavarski klub je dosegel več kot 50 golov, osvojil bundesligo in nemški pokal, z Anglijo pa se je prebil do polfinala svetovnega prvenstva, kjer je na koncu osvojil bronasto medaljo. Kljub impresivni statistiki in osvojenim lovorikam pa njegova zmaga ni minila brez polemik.

O zmagovalcu so odločale malenkosti

Kako izenačen je bil boj za najprestižnejšo individualno nogometno nagrado, je potrdil tudi glavni urednik revije France Football Vincent Garcia. Po njegovih besedah je bila razlika med Kanom in drugouvrščenim Kylianom Mbappejem izjemno majhna. "Boj med Kanom in Mbappejem je bil zelo negotov. Razlika je bila celo manjša kot med Rodrijem in Viniciusom leta 2024," je dejal Garcia.

Harry Kane
Harry Kane
FOTO: Profimedia

Čeprav je Kane na koncu prejel največ glasov, Guti meni, da bi moral pokal končati v rokah enega od njegovih tekmecev.

Guti podvomil tudi o izbiri Londona

Nekdanji vezist Reala je posebej zanimivo označil dejstvo, da je jubilejna, 70. podelitev zlate žoge potekala prav v Londonu. V svojem komentarju je prizorišče slovesnosti povezal z dejstvom, da je letošnji zmagovalec rojen v angleški prestolnici. 

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"Res velika naključnost je, da so ob 70. obletnici podelitev zlate žoge preselili v London in da jo je osvojil nekdo iz Londona. Kakšno naključje, kajne? Neverjetno naključje," je dejal Guti.

Kylian Mbappe in Lamine Yamal
Kylian Mbappe in Lamine Yamal
FOTO: AP

Nato je jasno povedal, komu bi po njegovem mnenju morala pripasti nagrada: "Lamine in Mbappé sta si zlato žogo zaslužila bolj kot Kane. Dovolj je pogledati izraz na njegovem obrazu, ko so prebrali njegovo ime."

'Niti sanjati ni mogel, da bo osvojil zlato žogo'

Guti se ni ustavil zgolj pri kritiki končnega razpleta, temveč je posebno pozornost namenil Kanovi reakciji ob razglasitvi zmagovalca. 

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Po njegovem mnenju je bil angleški napadalec tako presenečen, da sam sploh ni pričakoval zmage.

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"Nikoli v življenju si ni mogel predstavljati, da bo osvojil zlato žogo. Mislil je, da bosta Lamine in Mbappé pred njim," je povedal nekdanji nogometaš madridskega velikana. Nato je še dodatno pojasnil, zakaj se mu zdi Kanova reakcija zgovorna: "Takšnega izraza na obrazu nimaš, ko osvojiš zlato žogo, če verjameš, da si jo zaslužil. Še suknjiča ni znal pravilno obleči," je sklenil Guti.

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Njegove izjave so znova razplamtele razpravo o letošnjem izboru, na katerem je Kane v glasovanju prehitel Mbappeja in Yamala, čeprav del nogometne javnosti meni, da bi si najprestižnejše individualno priznanje zaslužil kdo od njegovih tekmecev.

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nogomet liga prvakov kane

Anglija po četrt stoletja znova slavi: Kane do prestižne zlate žoge

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KOMENTARJI22

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Virtom
27. 10. 2026 17.21
Da ne omenjam komedije, kam so postavili Infantinovega ljubljenčka - kar pred igralce kot so Bellingham, Olise, Vitinha, Ruiz, Kvaratskhelia😂😂😂. Komedija je postala tale zlata žoga.
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0 0
Virtom
27. 10. 2026 17.19
Vidite? Praktično vsak, ki kaj šteje v nogometu se strinja, da bi zlato žogo moral dobiti Mbappe.
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0 0
mentos12
27. 10. 2026 17.18
Če bi upoštevali,uspeh kluba in osvojitev Lalige in biti v reprezentanci Španije,ki osvoji naslov svetovnega prvaka,potem bi si to zaslužil Yamal. Drugače,pa si to tudi zaslužil Kane.
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0 0
cripstoned
27. 10. 2026 17.14
Olise dalec najbolj nespostovan...9.mesto..asistiral celo sezono kaneu v bayernu in mbappeju na spju...na koncu pa 9.mesto...to nagrado bi res bilo potrebno ukiniti ker mesta niso niti malo reala da o kriterijih ki jih spreminjajo kakor jim zapase niti ne zacnemo..
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+1
1 0
anatomija
27. 10. 2026 17.08
Priznanje je dobil trenutno najboljši in najbolj vsestranski igralec
Odgovori
+1
1 0
NoriSušan
27. 10. 2026 17.05
Kradejo in se pritožujejo. Seveda tudi jokajo čestitat pa seveda bognedaj
Odgovori
+0
2 2
cripstoned
27. 10. 2026 17.15
A ropalona in farsici...mbappe vam je 2x ugasnil luc, mourinho pa takticno pojedel flicka...vem da te boli ampak taksno je pac povprecno zivljenje hejtercka najvecjega kluba vseh casov hahahaahaah
Odgovori
0 0
Kolllerik
27. 10. 2026 16.57
realovci spet jočejo, to je glavno 🤣
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+2
4 2
NoriSušan
27. 10. 2026 17.05
Tok so omenjal da je še Kane v izboru za zlato žogo čez kogarkoli v Barci zdaj pa ko je zmagal pa spet ni vredu. ahaha hipokriti do konca
Odgovori
-1
0 1
cripstoned
27. 10. 2026 17.15
Ce je to jok naj traja hahahahah....vazno da vam proti realu se sodniki vec ne morejo pomagati..MBAPEEEEE hahahahaha
Odgovori
0 0
gasilec78
27. 10. 2026 16.34
Kane zasluženo, bil je pomembne člen v igri Bayerna in angleške reprezentance s katero je osvojil 3. mesto na SP-ju, povrhu pa bil seveda najboljši strelec vseh evropskih lig. Pa tudi kot oseba je na pravem mestu. Za Yamala pa dodatna motivacija za naprej, da če hočeš osvojiti zlato žogo moraš biti najboljši tudi na pomembnih tekmah.
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+5
5 0
Desno
27. 10. 2026 16.26
Kane mojster nad vsemi. Kakšen jamal
Odgovori
+7
8 1
Desno
27. 10. 2026 16.25
Bravo
Odgovori
+3
3 0
bobiv
27. 10. 2026 16.17
A Real je bil na podelitvi!
Odgovori
+6
7 1
TheJuniKorn
27. 10. 2026 16.06
Teorija zarote!
Odgovori
-4
1 5
Nejc Lola
27. 10. 2026 16.04
Guti ima prav
Odgovori
-9
4 13
NoriSušan
27. 10. 2026 17.06
Sam še en podpovprečen pajac
Odgovori
+2
2 0
galyo77
27. 10. 2026 17.15
Guti mu tut kopačk ne bi mogel pucat...
Odgovori
+1
1 0
St. Gallen
27. 10. 2026 15.54
Matko bi lahko dobil
Odgovori
+5
6 1
resnicab0li
27. 10. 2026 15.40
Kdo?
Odgovori
+5
7 2
Petruska1234
27. 10. 2026 15.31
Kdo je Guti?
Odgovori
+14
15 1
NoriSušan
27. 10. 2026 17.06
en pajac ni vreden omembe
Odgovori
+1
1 0
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