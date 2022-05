Niso ga cenili dovolj, zato je bral Twitter in jih za vse večne čase utišal

Prebiranje kritik ga je motiviralo

V petek na novinarski konferenci je Belgijec samozavestno izjavil, da bo tokrat na pravi strani zgodovine, ker Real finale preprosto igra samo za to, da jih zmaguje. Po tem so se na družbenih omrežjih nanj usule kritike. Številni mu namreč očitajo, da v štirih sezonah pri Chelseaju ni pokazal dovolj, da bi ga lahko šteli med najboljše vratarje na svetu.

"Prebral sem veliko tvitov, v katerih so me svarili, da me bo sobotni finale prizemljil. To zmago sem potreboval za svojo kariero, za vso trdo delo, ki sem ga vložil. Mislim, da v Angliji nisem dobil dovolj spoštovanja. Imel sem odlično sezono, a so me vseeno kritizirali," se mu je smejalo po koncu sobotnega finala.

Po rekordni predstavi 30-letnika dvomov o igralcu tekme ni bilo. "Že po prvi obrambi sem čutil, da bo to dober dan zame. Vse sem branil. Ko me je ekipa potrebovala, sem bil na pravem mestu. Zelo ponosen sem na vse nas. V tej sezoni smo premagali nekaj najboljših ekip na svetu. Tako City kot Liverpool, ki sta bila neverjetna vso sezono."