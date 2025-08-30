Nizozemec Simons 'lastnik' enega večjih prestopov tega poletja

Xavi Simons je podpisal dolgoročno pogodbo in bo nosil dres s številko 7, je sporočil Tottenham. "Res sem vesel in komaj čakam, da začnem. To so bile moje sanje že dolgo" je, kot povzema STA, povedal 22-letnik. Napadalno usmerjeni igralec, ki je pritegnil zanimanje tudi nemškega prvaka Bayerna iz Münchna in Chelseaja, je za Leipzig na 78 tekmah dosegel 22 golov in prispeval 24 podaj.
Leipzig, ki je pred tem Benjamina Šeška prodal Manchester Unitedu za 85 milijonov evrov skupaj z dodatki, zdaj išče zamenjavo za Simonsa, eden kandidatov je Harvey Elliott iz Liverpoola. V napad je že pripeljal Romula iz Göztepeja za 20 milijonov evrov.
Na drugi strani je tudi Tottenham poleti že precej zapravljal, med drugimi za Mohameda Kudusa 63,8 milijona, za Mathysa Tela 35 milijonov in za Kevina Dansa 25 milijonov evrov.
