Nizozemec Simons 'lastnik' enega večjih prestopov tega poletja

Mali Janezek je nekoliko zamudil pouk, zato se je poskušal potihoma pritihotapiti v razred. Učiteljica ga opazi in ga ozmerja: Kaj je Janezek? A se tvoj oče, ko pride domov, tudi takole hinavsko priplazi domov? Pojdi ven in pridi v razred, kot se spodobi! Janezek gre ven in zapre vrata. Čez nekaj časa vrata skoraj padejo s tečajev, Janezek pa s čikom v kotičku ust in steklenico piva v roki prilomasti v razred, zaloputne vrata, vrže čik na tla, ga pohodi, na dušek spije preostanek piva in reče: Kva j'tastara, kva pa z'jaš? A si misl'la, da me še ne bo?