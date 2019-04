Nizozemska združena pred polfinalom LP: Ajaxu na pomoč priskočilo vodstvo domače lige

Tottenham bo na prvi tekmi polfinala LP gostil Ajax 30. aprila, dva dneva za tem, ko bi moral Ajax v domačem prvenstvu gostovati pri De Graafschapu, ki se bori za obstanek. A zdaj je vodstvo lige vse tekme omenjeni vikend, predzadnji krog nizozemskega prvenstva, odpovedalo in naj bi jih na koledar umestilo 15. maja, po sprva predvidenem finalu prvenstva 12. maja. Vodstvo nizozemske nogometne zveze (KNVB) je dejalo, da je odločitev v prid temu, da ima Ajax med tekmami "vsaj dva cela dneva počitka". "Ne le Ajax, celoten nizozemski nogomet ima od tega koristi," so zapisali pri KNVB in priznali, da vsi klubi niso bili zadovoljni z novim razporedom DP, a ko so načrtovali domačo ligo, niso računali, da bi se kakšno nizozemsko moštvo lahko prebilo med najboljše štiri evropske klube v Ligi prvakov.

Ajax je v domačem prvenstvu ta čas na prvem mestu, a štiri tekme pred koncem vodi pred PSV le zahvaljujoč gol-razliki.