Beckenbauer: Za klop Bayerna boljšega od Kloppa ni

Pred prvim četrtfinalnim dvobojem Lige prvakov med Liverpoolom in Portom, ki se bo zgodil nocoj na Anfield Roadu ter ga bomo od 20.40 prenašali na Kanalu A in VOYO, se je javil nekdanji legendarni nogometaš in predsednik Bayerna Franz Beckenbauer. Bavarci so v osmini finala izgubili ravno proti Liverpoolu katerega trener je Jürgen Klopp.

Franz Beckenbauer FOTO: Reuters

Nogometaši v Ligi prvakov bodo nocoj in jutri igrali prve četrtfinalne tekme. V elitnem klubskem nogometnem tekmovanju so med osmerico kar štirje angleški klubi. Enega izmed njih vodi nemški trenerJürgen Klopp, ki ga zelo ceni legendarni nogometaš in nekdanji predsednik Bayerna Franz Beckenbauer. Ko Beckenbauer spregovori, nemška nogometna javnost praviloma skrbno posluša ...

V tej sezoni Lige prvakov sta zaenkrat s po osmimi zadetki najboljša strelca Lionel Messi (Barcelona) in Robert Lewandowski (Bayern), s po šestimi sledita Moussa Marega (Porto) in Dušan Tadić (Ajax). Najbolj razpoložen podajalec v dosedanjem delu tekmovanja je Leroy Sane (Manchester City) s petimi asistencami.

"Šel bom globlje z oceno in dejal, da je Klopp spremenil način nogometnega razmišljanja Nemcev. Začel je igrati hitreje, njegova Borussia je bila povsem drugačna od večine drugih klubov v Bundesligi. To je prenesel tudi na Liverpool in povsem uspel. Vrhunski rezultati redsov so predvsem njegovo maslo," je bil za nemški Die Weltodkrit nekdanji legendarni reprezentant in ikona nemškega nogometa. Beckenbauer je že pred povratno tekmo LP med Bayernom in Liverpoolompel hvalospeve na račun Kloppa, ki bi ga rad videl na klopi bavarskega ponosa.





Jürgen Klopp in Niko Kovač FOTO: AP

Čimprej. Ko je Liverpoolsredi Münchna deklasiral Bayern (3 : 1) in se zanesljivo uvrstil med osem ekip v Evropi.

"Klop je vrhunska rešitev za Bayern. Boljše ni. On bi z Bayernomzačel novo ero, verjamem, da bi spremenil razmišljanje in postavil temelje za novo zgodbo kluba. V njem vidim dolgoročno rešitev," je bil neposreden Beckenbauer, ki je s tem seveda posredno in tudi neposredno zalepil nezaupnico sedanjemu trenerju Bavarcev Niko Kovaču.