Allegri Chelseaju sporoča: V Londonu si želimo zagotoviti prvo mesto v skupini

Nogometaši Chelseaja so nazadnje izgubili prav proti Juventusu (29. septembra letos), trenutno pa so v neporaženem nizu že devet tekem (8 zmag, 1 remi).

Nogometašem Juventusa – znova jih vodi prekaljeni trenerski maček Massimiliano Allegri , ki je v zadnjem desetletju skrbel za najodmevnejše dosežke Stare dame na domači in evropski sceni – v domači Serie A ne gre vse po načrtih, medtem ko je zgodba povsem drugačna v Ligi prvakov. Za zdaj se lahko bianconeri pohvalijo s stoodstotnim izkupičkom, tudi zmago nad branilci naslova, nogometaši Chelseaja. Zasedba iz Londona je vodilna ekipa prvenstva Premier League, v zadnjem času varovanci Thomasa Tuchla igrajo zelo prepričljivo, po reprezentančnem premoru so nazadnje vpisali poletno zmago pri Leicester Cityju (3:0). Tekma z Juventusom pomeni tudi neposredni boj za prvo mesto skupine H, ki ga za zdaj držijo nogometaši Stare dame.

Prav bianconeri so do sedaj edini uspeli zabiti gol v mrežo Chelseaja v aktualni sezoni Lige prvakov. Povedano drugače, na štirih tekmah skupinskega dela je Tuchlova četa prejela le en zadetek. In prav obramba je ključ do uspeha Tuchlovih varovancev. "Vse bolje in bolje razumemo – celotna ekipa, vključno z menoj – kje lahko tvegamo, kje lahko zamenjamo naše igralne položaje oz. jih prilagodimo," je trener, ki je preporodil zasedbo bluesov, o svojih branilcih, ki se odlično vključujejo v napad, razlagal po zadnji tekmi v Leicestru.

"Ne postanemo pretirano samozavestni in ne počnemo norih stvari, toda imamo divji moment oz. svobodo v napadalnih akcijah," se je po zmagi s 3:0 nad lisjaki smejalo Tuchlu, potem ko se je med strelce na King Powerju vpisal tudi osrednji branilec modrih Antonio Rüdiger. Gol je prispeval tudi defenzivni vezist N'Golo Kante, piko na i pa je postavil ameriški napadalni vezist Christian Pulišić. Po izjemno dobri predstavi v Leicestru modri ne skrivajo, da v obračun z Juventusom prihajajo zelo samozavestni.