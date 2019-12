Ansu Fati, 17-letni Barcelonin dragulj, je postavil nov rekord LP

Ansu Fati je pri 17 letih in 40 dneh postal najmlajši strelec najelitnejšega evropskega klubskega tekmovanja, z golom za vodstvo Barcelone z 2:1, s katerim je v 86. minuti klub Samirja Handanovića izločil iz nadaljevanja Lige prvakov. Barcelona bi tudi ob porazu nadaljevala boje v osmini finala, Inter pa je nujno potreboval zmago. Barcelona je sicer v Milanu gostovala brez prvega zvezdnika Lea Messija, ki mu je trener Ernesto Valverde namenil počitek.

Fati je gol dosegel kmalu po vstopu v igro in izboljšal prejšnji rekord ganskega napadalca Petra Ofori-Quaya, ki se je leta 1997 v Ligi prvakov vpisal med strelce v dresu Olympiakosa pri 17 letih in 195 dneh. Barcelona ima s Fatijem, ki velja za enega največjih talentov mlade generacije, vzgojen pa je v Barcini akademiji La Masia, pogodbo do leta 2022. Klub je odkupno klavzulo za mladega nogometaša, ki je pri 16 letih in 304 dneh postal tudi najmlajši strelec španskega prvenstva Primera Division, dvignil s 100 na 170 milijonov evrov.

