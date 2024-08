V taboru Galatasaraya jasni: Pred nami je tekma sezone

Kdo v Ligo prvakov, Galatasaray ali Young Boys? Odgovor na vprašanje bomo dobili nocoj v Istanbulu, kjer bodo Švicarji branili gol prednosti s prve tekme (3:2). V taboru domačih verjamejo, da jim lahko uspe preobrat. Stavili bodo tudi na glasno podporo svojih navijačev. Prenos na Kanalu A in VOYO od 20.45 dalje.

Prvo tekmo v Bernu so silovito odprli domači, ki so povedli že v tretji minuti prek Joëla Monteira. Isti nogometaš je tik pred koncem sodniškega dodatka v prvem delu povišal prednost Švicarjev. V nadaljevanju je Michy Batshuayi med 66. in 72. minutama izenačil izid, a je nato z bele točke za prednost Young Boys pred potjo v Istanbul poskrbel Filip Ugrinić.

Galatasaray bo tako lovil gol zaostanka, za optimizem v taboru turškega velikana pa skrbi več dejavnikov. Računali bodo na glasno podporo več kot 50 tisoč fanatičnih navijačev. Obenem so dobro začeli sezono v turškem prvenstvu, kjer so uvodoma premagali Hatayspor in Konysaspor. "Jasno je, da si želimo Ligo prvakov. Ne samo zaradi nas, ampak tudi zaradi navijačev, ki si to zagotovo zaslužijo. Dali bomo vse od sebe in upali, da bo to dovolj, da se uvrstimo tja, kamor spadamo," je pred odločilno tekmo za nastopanje med evropsko elito odločen 29-letni Kaan Ayhan.

Osrednji branilec, ki je na evropskem prvenstvu za Turčijo odigral vse tekme, proti Avstriji v osmini finala pa celo nosil kapetanski trak, se zaveda pomembnosti tekme, a verjame, da mu to s soigralci ne bo stopilo do živega. "Zaradi rezultatov v zadnjih letih so pričakovanja ogromno. Tudi nogometaši, kot sta Maruco Icardi in Dries Mertens, verjetno še nikoli niso občutili toliko pritiska. Ampak to je dobro. Navijači imajo prav, da od nas pričakujejo velike stvari," je dodal Ayhan, ki priznava, da je bil s soigralci na prvi tekmi pod pričakovanim nivojem.

"Kot pravim, letvico smo dvignili visoko. Kar smo pokazali v Bernu, je bilo premalo. To se nam ne sme več zgoditi. Čaka nas verjetno najpomembnejša tekma sezone. Vsi v garderobi to razumemo. Na igrišču bomo dali svoje."