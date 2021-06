Nogometaš, za katerega je Barca odštela 125 milijonov evrov, znova pod nož

Španski mediji, med njimi tudi Marca, pišejo, da bo Ousmane Dembele dlje časa odsoten, povratek v tem koledarskem letu ni na vidiku, medtem ko je francoski L'Equipe zapisal, da bo član Barcelone na igrišče vnovič stopil konec oktobra. Štiriindvajsetletni francoski reprezentant se je poškodoval na drugi tekmi skupinskega dela proti Madžarski (1:1). Na obeh tekmah, prvo so Francozi proti Nemcem dobili z 1:0, je na zelenico prišel z rezervne klopi. "Dembele je v Barcelono prišel leta 2017, zanj pa so Katalonci Borussii iz Dortmunda odšteli 125 milijonov evrov. Pričakovalo se je, da bo obul celo velike čevlje brazilskega superzvezdnika Neymarja, a je v tem času odigral zgolj 118 tekem in zabil 30 golov za blaugrano," opaža pariški L'Equipe. "Dembele je eden večjih kiksov Barcine administracije. Ves čas ima zdravstvene težave. Vodilni pri Barceloni so po lanski sezono dobili upanje, saj je odigral 44 tekem in zabil enajst golov ter imel še pet asistenc, kar je zelo soliden učinek, toda spet se je hudo poškodoval in povratek ni znan," dodaja pariški športni časnik. "Težava je, ker je Dembele leta 2017 in 2020 operiral isto, desno, koleno. Kot vse kaže bo šel pod nož na Finskem. Tam je bil v preteklosti že uspešno operiran in zaradi dobrih izkušenj vnovič želi v Skandinavijo," dodaja madridska Marca, ki pa ne deli optimističnih napovedi l'Equipa glede igralčevega povratka. "Če bo operacija uspela in bo tudi rehabilitacija potekala po pričakovanjih, se bo na travnik vrnil šele v letu 2022. Pred februarjem ga na tekmah ne bo."