Nogometaši Crvene zvezde motivirani: Živimo za takšne tekme

Nogometaši Crvene zvezde bodo danes na povratni tekmi play-offa za uvrstitev v Ligo prvakov igrali proti Pafosu. Ciprski prvaki so minuli teden presenetili z izidom 1:2, trener Beograjčanov pa opozarja, da bodo morali njegovi varovanci tokrat odigrati veliko bolje. Tekmo si boste lahko ogledali na Kanalu A in VOYO, začnemo ob 20.45.

Pafos je minuli teden na Marakani šokiral tamkajšnje navijače in prišel do minimalne zmage z 1:2. Ciprski prvaki so povedli z golom Joaa Corree, prednost pa je povišal Pepe. Na drugi strani je zaostanek znižal Bruno Duarte, kljub temu pa se Beograjčani niso uspeli izogniti porazu. Če bodo želeli srbski nogometaši še tretje leto zapored zaigrati med evropsko nogometno elito, bodo morali pokazati drugačen obraz. "Pafos ima prednost. Ali nas lahko presenetijo, ne vem, moramo pa biti veliko boljši. Če bomo igrali, kot smo igrali na Marakani, imamo zelo majhne možnosti," je dejal trener Crvene zvezde Vladan Milojević, ki bo lahko računal na vse varovance.

Vladan Milojević FOTO: Profimedia icon-expand

55-letnega nogometnega strokovnjaka sicer na Ciper vežejo lepi spomini. V preteklosti je sedel na trenerskih stolčkih treh tamkajšnjih prvoligašev, tako da ima na otoški državi v vzhodnem delu Sredozemlja veliko prijateljev. Upa, da bodo ti danes stiskali pesti za Crveno zvezdo. Zaradi visokih temperatur in izjemno visoke vlažnosti bo tekma še za odtenek težja. "Moramo stopiti na igrišče in pokazati moč, ne glede na vremenske razmere. Če je težko enemu, je tudi drugemu. Imamo načrt, pripravljali smo se na tekmo. Ne verjamem, da bo Pafos kalkuliral. Sem realist, realnost pa je taka, da smo po porazu v Beogradu v neugodni situaciji," dodaja Milojević.

Rade Krunić FOTO: AP icon-expand

Pred novinarje je stopil tudi obrambni vezist Rade Krunić. 31-letnik je v preteklosti med drugim igral za Milan, s katerim je osvojil italijansko prvenstvo, pred selitvijo v Beograd pa nosil dres turškega velikana Fenerbahčeja. Kljub bogati karieri mu motiva za dokazovanje ne manjka: "Pomembnejša tekma od te ne obstaja. Gre za vstop v Ligo prvakov in prišli smo pripravljeni. Želimo se dokazati, a potrebno bo dobro razporediti moči, igrati pametno in sprejemati odločitve z glavo in srcem. Osredotočen sem na obračun, tako kot vsi moji soigralci. Živimo za takšne tekme."