Nogometaši Crvene zvezde poslali jasno sporočilo javnosti

V Beogradu se obeta nogometni spektakel in kot običajno tudi tekma visokega tveganja, kar se tiče navijačev. Stadion Rajka Mitića, oziroma legendarna Marakana, bo pokala po šivih, zvezdaši pa lovijo pomembne točke v skupinskem delu Lige prvakov. Nogometaši beograjskega kluba so sodelovali v akciji pod okriljem Uefe (evropske nogometne zveze), "Reci NE rasizmu". To je zanesljvo tudi poziv navijačem za športno navijanje, saj je v zadnjem času na evropskih nogometnih igriščih veliko incidentov, ki se tičejo neprimernega navijaškega obnašanja. V videu je sodelovalo šest tujcev, ki nosijo rdeče-beli dres.

Na zadnji tekmi Lige prvakov so Beograjčani gostovali v Londonu in dobili "porcijo" golov (5:0). To je za srbske državne prvake še dodaten motiv, da pokažejo česa so sposobni pred svojimi navijači. Podobna situacija je bila lani, ko je bila Crvena zvezda v skupini z Liverpoolom in je na Anfieldu izgubila s 4:0, nato pa ob spektaklu v Beogradu zmagala z 2:0. Na ponovitev lanskega scenarija računajo tudi tokrat, ob podatku, da je Liverpool pred letom dni gostoval na Marakani ravno 6. novembra, tako kot bo letos to s Tottenhamom.

tekma

"Vse skupaj me spominja na lansko situacijo, ko smo premagali Liverpool. Bilo bi fenomenalno, ko bi ponovili lanski rezultat, vemo pa, da lahko pričakujemo težkih 90 minut. Tottenham se je vrnil v formo, imajo izjemno kvaliteto, kar se je pokazalo že na prvi tekmi. Vendar, kot sem rekel, pričakujem drugačno tekmo. Igramo doma, pred našimi navijači in to moramo izkoristiti. Tudi situacija v skupini bo veliko bolj jasna po tej tekmi," pa pravi kapetan moštva Marko Marin.