Nogometašice Barcelone po preobratu do naslova evropskih klubskih prvakinj

Barcelona je s preobratom, po prvem polčasu je nemška ekipa vodila z 2:0, prišla do drugega naslova po letu 2021. V finalu pa so Katalonke igrale četrtič in tretjič v nizu. Nemški predstavnik je neuspešno lovil tretji naslov v tem tekmovanju po letih 2013 in 2014, šestič pa je igral v finalu. Sara Agrež je tekmo začela na klopi in ni dobila priložnosti za nastop na najpomembnejši tekmi sezone. Rekorderke po številu zmag v Ligi prvakinj so sicer nogometašice Lyona, ki so slavile osemkrat.

Dosedanji zmagovalci Lige prvakinj:

2001/02 1. FFC Frankfurt

2002/03 Umea

2003/04 Umea

2004/05 Turbine Potsdam

2005/06 1. FFC Frankfurt

2006/07 Arsenal

2007/08 1. FFC Frankfurt

2008/09 Duisburg

2009/10 Turbine Potsdam

2010/11 Lyon

2011/12 Lyon

2012/13 Wolfsburg

2013/14 Wolfsburg

2014/15 1. FFC Frankfurt

2015/16 Lyon

2016/17 Lyon

2017/18 Lyon

2018/19 Lyon

2019/20 Lyon

2020/21 Barcelona

2021/22 Lyon

2022/23 Barcelona