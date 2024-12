Nogometni sodnik Coote ostal brez službe

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

FA je že prejšnji mesec uvedla preiskavo zoper 42-letnega sodnika Davida Coota. Zdaj je združenje sodnikov pri zvezi (PGMOL) sporočilo, da Coote ni več zaposlen pri njih. "Po temeljiti preiskavi njegovih dejanj smo njegovo sodelovanje s PGMOL danes končali s takojšnjim učinkom. Njegova dejanja so bila v nasprotju s pogodbo in nesprejemljiva za njegov položaj," so zapisali v sporočilu za javnost.

Coote se je znašel pod drobnogledom angleške zveze, potem ko so se pojavili posnetki, na katerih je bilo videti, da daje slabšalne komentarje o Liverpoolu in njegovem nekdanjem trenerju Jürgenu Kloppu.