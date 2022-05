Nogometni vrhunec v soboto ob 20.00 na POP TV in VOYO

Tja potuje tudi okrepljena ekipa športnega uredništva POP TV. Terenski novinarji Nataša Gavranić, Božidar Bulat in Andraž Hočevar so pripravljeni, da vse vidike športnega praznika prinesejo gledalcem. Gre za enega od napornejših terenov, pravijo, a hkrati za enega od bolj častnih.

“Mislim, da je finale Lige prvakov vrhunec v karieri športnega novinarja. Že samo dejstvo, da prideš tja in si del tega, je nepozabna izkušnja. Naši dnevi so sicer zelo natrpani, delamo od jutra do večera, na dan finala se delo zavleče proti jutru. Zgodbe se namreč ne končajo, ko se konča tekma,” pripoveduje novinarka Nataša Gavranić. "Nogomet niso samo rezultati, ampak čustva, vznemirjenje – in to je tisto, kar lovimo kot novinarji," jo dopolnjuje novinar Božidar Bulat. "Finale Lige prvakov v Evropi se lahko primerja s Super Bowlom v Ameriki. Temu primerno res veliko delamo, ampak glede na to, kakšen dogodek je to, tudi utrujenost ni težava. Res je lepo opazovati vse okrog nogometa, predvsem navijače, ki zavzamejo mesto, v katerem poteka finale," še zaključuje Andraž Hočevar.