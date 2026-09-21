Nor večer Šporarja: zrežiral preobrat, zabil dva in pobral slavo naj igralca tekme

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V 9. krogu slovaške lige je aktualni prvak Slovan iz Bratislave doživel izjemno težko gostovanje v Komarnu, a je na koncu po hudem boju slavil z 2:1. V glavni vlogi večera je bil znova slovenski reprezentančni napadalec Andraž Šporar, ki je kot kapetan in glavni junak svoje ekipe zrežiral preobrat ter prekinil niz treh tekem Slovana brez zmage.

Gostje iz slovaške prestolnice so po 45 minutah rezultatsko zaostajali, nato pa je Šporar sprva poskrbel za izenačenje, pisala se je 56. minuta, v zaključku tekme pa zabil še gol za zmago Slovana, ko je bilo do konca tekme le še nekaj minut (1:2). Šporarju so na tej tekmi zaradi prepovedanega položaja razveljavili še dva gola, ob tem pa je dvakrat zadel tudi okvir vrat. Z zmago je Slovan prekinil manjši niz tekem brez polnega izkupička.

Andraž Šporar FOTO: Profimedia

"Uvodni polčas smo odigrali zelo slabo, v nadaljevanju pa smo se dvignili. Moramo igrati bolje, tu ni nobenega dvoma. Trudim se z goli ekipi pomagati do točk in to mi je tokrat uspelo. Za nami je izjemno zahtevna tekma, a pomembno je, da smo osvojili vse tri točke in prekinili slabši niz zadnjih treh dvobojev," je slovaškim medijem med drugim dejal 32-letni Ljubljančan.