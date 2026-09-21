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Liga prvakov

Nor večer Šporarja: zrežiral preobrat, zabil dva in pobral slavo naj igralca tekme

Bratislava, 21. 09. 2026 14.42 pred 1 uro 1 min branja 2

Avtor:
M.J.
Andraž Šporar je za gol Slovana prispeval podajo, a s slovaško ekipo ostal brez točk.

Andraž Šporar je v 9. krogu slovaškega prvenstva s Slovanom gostoval pri ekipi Komarno, ki zaseda zadnja mesta v ligi. A favorizirani klub iz Bratislave se je za (pričakovano) zmago moral še kako potruditi. In v središču pozornosti ter najbolj zaslužen za vse tri točke kluba iz slovaške prestolnice nihče drug kot 32-letni slovenski reprezentant. Ljubljančan je domačim zabil dva gola, dva zadetka so mu tudi razveljavili, dvakrat je zadel okvir vrat in zasluženo ponesel vlogo naj igralca tekme.

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V 9. krogu slovaške lige je aktualni prvak Slovan iz Bratislave doživel izjemno težko gostovanje v Komarnu, a je na koncu po hudem boju slavil z 2:1. V glavni vlogi večera je bil znova slovenski reprezentančni napadalec Andraž Šporar, ki je kot kapetan in glavni junak svoje ekipe zrežiral preobrat ter prekinil niz treh tekem Slovana brez zmage.

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Gostje iz slovaške prestolnice so po 45 minutah rezultatsko zaostajali, nato pa je Šporar sprva poskrbel za izenačenje, pisala se je 56. minuta, v zaključku tekme pa zabil še gol za zmago Slovana, ko je bilo do konca tekme le še nekaj minut (1:2). Šporarju so na tej tekmi zaradi prepovedanega položaja razveljavili še dva gola, ob tem pa je dvakrat zadel tudi okvir vrat. Z zmago je Slovan prekinil manjši niz tekem brez polnega izkupička. 

Andraž Šporar
Andraž Šporar
FOTO: Profimedia

"Uvodni polčas smo odigrali zelo slabo, v nadaljevanju pa smo se dvignili. Moramo igrati bolje, tu ni nobenega dvoma. Trudim se z goli ekipi pomagati do točk in to mi je tokrat uspelo. Za nami je izjemno zahtevna tekma, a pomembno je, da smo osvojili vse tri točke in prekinili slabši niz zadnjih treh dvobojev," je slovaškim medijem med drugim dejal 32-letni Ljubljančan. 

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KOMENTARJI2

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wsharky
21. 09. 2026 16.18
če bi tako zavzeto igral za reprezentanco, bi mu oprostil, da je iz Zoranovega mesta
Odgovori
+1
1 0
urib1
21. 09. 2026 15.49
Kaj ima ta članek veze z ligo prvakov?
Odgovori
+0
1 1
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