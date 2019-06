Nora parada zmagovalcev v Liverpoolu, ki je sovpadla s 127-letnico kluba

Z ulic Liverpoola prihajajo neverjetni posnetki parade zmagovalcev redsov, ki so po štirinajstih letih znova osvojili Ligo prvakov. Šesto lovoriko so nogometaši skupaj z navijači v nedeljo pozno popoldne znali proslaviti. "Kakšna dobrodošlica," so zapisali na uradnem Twitter profilu kluba. Ta prav danes (ponedeljek) praznuje 127. rojstni dan.

Angleški novinarji so parado označili za sprejem, ki ga ni moč videti nikjer drugje. Na ulice Liverpoola je po ocenah nekaterih otoških medijev prišlo do 750.000 ljudi, razumljivo so navijači Liverpoola, ki je v finalu Lige prvakov z 2 : 0 premagal zasedbo Tottenhama, ulice istoimenskega mesta obarvali v rdečo (klubska barva). "Na to smo čakali leta. Bodimo pošteni: hrepeneli smo po lovoriki Premier League, a tudi Liga prvakov bo v redu," je povedal eden od navijačev v pogovoru za BBC. FOTO: AP