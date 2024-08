'Nore' podobe novega stadiona Barcelone, ki si ne more privoščiti Gündogana

Zaradi teh pravil Barcelona še vedno ni uspela registrirati Danija Olma , ki je v Barcelono to poletje prestopil iz Leipziga v zameno za odškodnino v višini 55 milijonov evrov. Vodilni možje v klubu so se po poročanju španskega časnika AS zdaj odločili, da bodo zaradi Olma žrtvovali lansko najodmevnejšo okrepitev Ilkayja Gündogana . 34-letni Nemec naj bi se s svojim nekdanjim trenerjem Josepom Guardiolo že dogovoril o povratku v Manchester City, ki ga je lani zapustil brez odškodnine.

Kljub dejstvu, da se mu pogodba z Barcelono izteče prihodnje poletje, naj bi klub že to poletje zapustil brez odškodnine, saj je glavni cilj vodstva kluba odstraniti njegovo visoko plačo s plačilne liste. Nemec naj bi po poročanju AS-a prejel številne bogate ponudbe s strani turških klubov in klubov iz Savdske Arabije. Vse naj bi zavrnil v želji, da ponovno zaigra v Premier ligi.

Zdaj je Barcelona na svojih profilih na družbenih omrežjih zveste navijače presenetila z objavo slik, ki predstavljajo končno podobo stadiona, ki naj bi na koncu sprejel kar 104.000 gledalcev in postal največji v Evropi in peti največji na svetu. Do zdaj so v projekt vložili 342 milijonov od načrtovanih 1,07 milijarde evrov. Na koncu naj bi klub z njim na leto služil okoli 347 milijonov evrov.