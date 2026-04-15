Barcelona je odlično odprla tekmo v španski prestolnici, po dobrih treh minutah je zabil Lamine Yamal, izid v skupnem seštevku obeh tekem pa je v 24. minuti poravnal Ferran Torres. Za veselje navijačev Atletica je hitro zatem poskrbel Ademola Lookman, gostje pa so v končnici polčasa spet pritisnili, a bili neuspešni. Pritisk vodilne ekipe španskega prvenstva se je nadaljeval tudi v prvem delu drugega polčasa, ko je Torres vnovič zatresel mrežo, a iz prepovedanega položaja, nato pa so nadzor nad dogajanjem na zelenici prevzeli colchonerosi. Delo jim je olajšal Eric Garcia, ki je v 79. minuti s prekrškom preprečil čisto priložnost domačih in bil nagrajen z rdečim kartonom. Atleti so tekmo mirno pripeljali do konca, sicer izgubili z 1:2, a se s skupnim rezultatom 3:2 uvrstili v polfinale.

Musso ne razume, o kakšni kraji govori Raphinha

Po enomesečni odsotnosti zaradi poškodbe se je v kader madridskega kluba vrnil Jan Oblak, ki je napredovanje pospremil s klopi, med vratnicama pa je ponovno briljiral Juan Musso: "Verjamemo vase in v naše sanje. Dali smo vse od sebe in v nobenem trenutku nismo zaostajali. Upam, da so pred nami še tri tekme Lige prvakov."

Drugačnega mnenja pa je bil zvezdnik blaugrane Raphinha, ki je sicer zaradi poškodbe izpustil obe tekmi: "Zame je to kraja. Naredili so ogromno prekrškov, sodnik pa jim ni pokazal niti rumenega kartona. Ne razumem njihovega kriterija, povsem so nas oropali. Želel bi si razumeti, zakaj se sodniki bojijo zmage Barcelone. To je nezaslišano." Musso se z besedami Brazilca razumljivo ni strinjal. "Noro je, da želijo to prikazati kot krajo. Govorijo tako, kot da bi jim morali dosoditi osem enajstmetrovk. Če želijo najstrožjo kazen zaradi situacije s Ferminom Lopezom, lahko povem, da mi je žal za njegovo poškodbo. Ampak to je gib, ki je nastal v trenutku, ko sem žogo ubranil z nogo," pravi argentinski vratar, ki je s podplatom nenamerno močno poškodoval obraz Španca.

Na besede Raphinhe se je odzval kapetan madridske zasedbe Koke: "Rekel je, da je bila to kraja? To je njegovo mnenje, ki ga spoštujem, a se z njim ne strinjam. Ničesar nismo ukradli. Rdeči karton je bil povsem zaslužen. Kljub temu spoštujem njegovo mnenje."

Simeone verjame, da lahko osvojijo Ligo prvakov

Po napredovanju je bil zelo evforičen Diego Simeone, ki je na klopi Atletico Madrida že vse od leta 2011. "Po več kot 14 letih me še vedno gane, ko spremljam to moštvo. Igralci se menjajo, večkrat smo morali iskati nove začetke, ampak spet smo tukaj, med najboljšimi štirimi ekipami v Evropi," je uvodoma dejal argentinski strokovnjak.

"Vedeli smo, da se lahko hitro znajdemo v zaostanku, saj smo igrali proti zelo dobri ekipi. Ko delaš napake, te takšna ekipa kaznuje. Ampak držali smo se našega načrta in v polfinale se podajamo pozitivno naravnani. Zavedamo se naših prednosti in slabosti, ampak se samozavestno podajamo na misijo, da osvojimo nekaj, kar napadamo že vrsto let," je zaključil Simeone, ki je z Atleticom že dvakrat igral v finalu Lige prvakov, v obeh primerih pa je veličastno trofejo v zrak dvignil njihov mestni rival.