Liga prvakov

'Noro je, da želijo to prikazati kot krajo'

Madrid, 15. 04. 2026 09.45 pred 1 uro 3 min branja 41

Avtor:
A.M.
Atletico Madrid - Barcelona

Atletico Madrid je na račun prednosti s prve tekme v četrtfinalu s skupnim rezultatom 3:2 izločil Barcelono in si zagotovil mesto med najboljšimi štirimi ekipami stare celine. Tudi tokrat smo spremljali odličen obračun, del navijačev in nogometašev katalonske zasedbe pa kot že ničkolikokrat govori o sodnikih, kraji in nepoštenosti.

  Ademola Lookman znižal na 1:2
  Zadetek Ferrana Torresa za 2:0
  Lamine Yamal zadel za 1:0 za Barco
Barcelona je odlično odprla tekmo v španski prestolnici, po dobrih treh minutah je zabil Lamine Yamal, izid v skupnem seštevku obeh tekem pa je v 24. minuti poravnal Ferran Torres. Za veselje navijačev Atletica je hitro zatem poskrbel Ademola Lookman, gostje pa so v končnici polčasa spet pritisnili, a bili neuspešni.

Pritisk vodilne ekipe španskega prvenstva se je nadaljeval tudi v prvem delu drugega polčasa, ko je Torres vnovič zatresel mrežo, a iz prepovedanega položaja, nato pa so nadzor nad dogajanjem na zelenici prevzeli colchonerosi. Delo jim je olajšal Eric Garcia, ki je v 79. minuti s prekrškom preprečil čisto priložnost domačih in bil nagrajen z rdečim kartonom. Atleti so tekmo mirno pripeljali do konca, sicer izgubili z 1:2, a se s skupnim rezultatom 3:2 uvrstili v polfinale.

Musso ne razume, o kakšni kraji govori Raphinha

Po enomesečni odsotnosti zaradi poškodbe se je v kader madridskega kluba vrnil Jan Oblak, ki je napredovanje pospremil s klopi, med vratnicama pa je ponovno briljiral Juan Musso: "Verjamemo vase in v naše sanje. Dali smo vse od sebe in v nobenem trenutku nismo zaostajali. Upam, da so pred nami še tri tekme Lige prvakov."

Juan Musso po tekmi Atletico Madrid - Barcelona
Drugačnega mnenja pa je bil zvezdnik blaugrane Raphinha, ki je sicer zaradi poškodbe izpustil obe tekmi: "Zame je to kraja. Naredili so ogromno prekrškov, sodnik pa jim ni pokazal niti rumenega kartona. Ne razumem njihovega kriterija, povsem so nas oropali. Želel bi si razumeti, zakaj se sodniki bojijo zmage Barcelone. To je nezaslišano."

Musso se z besedami Brazilca razumljivo ni strinjal. "Noro je, da želijo to prikazati kot krajo. Govorijo tako, kot da bi jim morali dosoditi osem enajstmetrovk. Če želijo najstrožjo kazen zaradi situacije s Ferminom Lopezom, lahko povem, da mi je žal za njegovo poškodbo. Ampak to je gib, ki je nastal v trenutku, ko sem žogo ubranil z nogo," pravi argentinski vratar, ki je s podplatom nenamerno močno poškodoval obraz Španca.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Na besede Raphinhe se je odzval kapetan madridske zasedbe Koke: "Rekel je, da je bila to kraja? To je njegovo mnenje, ki ga spoštujem, a se z njim ne strinjam. Ničesar nismo ukradli. Rdeči karton je bil povsem zaslužen. Kljub temu spoštujem njegovo mnenje."

Lamine Yamal in Koke na tekmi Atletico Madrid - Barcelona
Simeone verjame, da lahko osvojijo Ligo prvakov

Po napredovanju je bil zelo evforičen Diego Simeone, ki je na klopi Atletico Madrida že vse od leta 2011. "Po več kot 14 letih me še vedno gane, ko spremljam to moštvo. Igralci se menjajo, večkrat smo morali iskati nove začetke, ampak spet smo tukaj, med najboljšimi štirimi ekipami v Evropi," je uvodoma dejal argentinski strokovnjak.

Diego Simeone
"Vedeli smo, da se lahko hitro znajdemo v zaostanku, saj smo igrali proti zelo dobri ekipi. Ko delaš napake, te takšna ekipa kaznuje. Ampak držali smo se našega načrta in v polfinale se podajamo pozitivno naravnani. Zavedamo se naših prednosti in slabosti, ampak se samozavestno podajamo na misijo, da osvojimo nekaj, kar napadamo že vrsto let," je zaključil Simeone, ki je z Atleticom že dvakrat igral v finalu Lige prvakov, v obeh primerih pa je veličastno trofejo v zrak dvignil njihov mestni rival.

MESSI-SVETOVNI-PRVAK-G.O.A.T.
15. 04. 2026 10.59
danes bomo pa verjetno ponovno videli veliko krajo kot to počne uefadrid že vrsto let...najbolj skorumpiran klub..vsi ga sovražijo ker kradejo in podkupujejo
hojladri123
15. 04. 2026 11.05
Izgovori v naprej in za nazaj...
-MARIBOR-
15. 04. 2026 10.59
Da madridski atletiko (poznani kot zelo agresivni in konfliktni igralci) ne dobi na eni tekmi niti enega kartona....to ni mogoče in dokaz, da z sojenjem ni bilo nekaj v redu.
hojladri123
15. 04. 2026 11.06
bili so zelo disciplinirani
MESSI-SVETOVNI-PRVAK-G.O.A.T.
15. 04. 2026 10.58
kaj dela denar ane sodniki...prdvidevam da iz madrida..pa ne ta rdecih ampak belih..sam ko bodo pa atleti slavili sredi madrida bo pa veselo..
suleol
15. 04. 2026 10.55
dons pa se real papa
suleol
15. 04. 2026 10.53
bo bayern pokazal danes kako se izloca
mptour
15. 04. 2026 10.49
Če bi bilo obratno, bi bila to kraja stoletja.
mptour
15. 04. 2026 10.40
Turpen je bil včeraj najboljši igralec Atletov. Barca si je s to visoko obrambo itak 50% problemov zakuhala sama. Turpšen se je pa v želji pokazati avtoriteto povsem izgubil. Da ni VAR preverjal ničesar v kazenskem prostoru, ko bi bilo v korist Barce, ampak samo, ko je šlo za korist Atletov, pa tudi pove vse, kdo je za tem. A je kdo pogledal situacijo ob tretjem golu Barce? To sploh ni bila podaja Feranu, ampak strel na gol, kjer je žoga zadela v roko igralca Atletov in se odbila do Ferana. Posnetka izza gola sploh več niso pokazali. Samo prikazovanje iz strani, kao podaja. Čisti penal. Prekršek nad Olmom, čisti penal. Rdeč karton pa identična situacija, kot na prvi tekmi, po očitnem prekršku 8nedosojenem) nad Barcinim igralcem sledi kontra in spet zelo hiter rdeč karton. Tole Real ali Bayern nebi nikol dobil rdečega.
golobnadob
15. 04. 2026 10.48
smrk smrk
golobnadob
15. 04. 2026 10.50
Pri rdečem, je najprej sodil offside, nato rumenega, šele po posredovanju VARa je spremenil odločitev.
ViscaB
15. 04. 2026 10.38
Iz mojga vidika je blo vse pošteno, je pa res če bi bilo obratno bi bila to kraja stoletja a ne beli?
hojladri123
15. 04. 2026 11.06
vse pošteno v obeh situacijah
assassin911
15. 04. 2026 10.38
Komentator je pa katastrofa.
REAList7
15. 04. 2026 10.39
Ja res je, to pretirano hvaljenje lameka ni bilo na mestu.
Joško s Krasa
15. 04. 2026 10.35
Ni španskih sodnikov,ni španskega vara,ni Tebasa.........in ste samo statisti v LP,kjer potem lahko nasprotniki z vami popravljajo svojo statistiko. Žal...
Matic321321
15. 04. 2026 10.29
Nogomet je najbolj skorumpirani šport na svetu! To je dejstvo.
mptour
15. 04. 2026 10.28
Sodniška sramota.
REAList7
15. 04. 2026 10.23
"Razumem" farselonarje, ker so pač iz Lalige vajeni čisto drugačnega sojenja, kot pa je to v Ligi prvakov, kjer ni pristranskosti. To sem izpostavil že ničkolikokrat. In prepričan sem, da če bi včerajšnjo tekmo sodil španski sodnik (vsi vemo kdo vse od teh favorizira farselono in ni jih malo) ali pa če bi se identična tekma zgodila v španskem prvenstvu, bi zagotovo bil dosojen penal nad Olmom, Garcia tam rdečega kartona zaradi prekrška nad Sorlothom ne bi dobil, bi ga pa sigurno dobil Musso za tisti kontakt s Ferminom. Raphinha in ostala druščina farselonarjev se pa itak vedno pritožujejo, kadar se jim ne pomaga. Čudno, da potem Raphinha ni omenil tega, da so včeraj sodniki čudežno spregledali tisto evidentno roko Gerarda Martina v kazenskem prostoru, potem bi moral biti dosojen prosti strel na robu kazenskega prostora, ker je J. Garcia žogo ujel izven kazenskega prostora in pa tista situacija, ko je De Jong podal žogo vratarju, ta pa jo je ujel in ni bil dosojen indirektni prosti strel. Pa še kakšna situacija bi se našla.
annonymo95
15. 04. 2026 10.57
hahahahahhahahahahahaha
Hitri Zigi 78
15. 04. 2026 11.03
Tko je Atleti so zmagali in to je to. Več sreče prihodnje leto Barca
apodgra
15. 04. 2026 10.16
Slika ,kako Musso starta na Lopza direktno s čevljem v glavo , pove v vse o sodniku . Če bi na drugi strani bila ekipa Barce, bi to bil rdeči karton. Lukač , ni bil nameren start , bil pa zelo ,zelo grob prekršek. Pa še ena njegova izjava , v kakšni izredni formi je Yamal. Če odmislimo tisti gol , ki ga bi bilo težje zgrešiti , potem , ne vem kje vidi on to izredno forma tega čudežnega dečka. On naj komentira samo tisto kar vidi , njegova osebna prepričanja pa na j ob drži za sebe. Preostane ti samo edina možnost, da izklopiš ton in gledaš samo sliko.
AtleticoSLO
15. 04. 2026 10.25
Ne morem verjeti kako lahko to smatrate za rdeči karton ko pa je šel vratar na žogo in je bil v momentu branjenja, igralca ni niti gledal. To je bila absoluta smola, kar pa se sojenja tiče pa je Turpin naredil napako že ko je na začetku dovolil mesarsko klanje.
Loptass
15. 04. 2026 10.31
Ko je bilo vlečenje XXXrija za dres, kar je kataloško rumeni karton, ga sploh ni dal. A sodil pa rdeči karton, pri čimer je Kounde dohajal Sorlotha, ki sploh ne bi bil 1 na 1 v priložnosti z golmanom. Tudi pri razveljavljenem golu Ferrana, je Lenglet igral z roko.
REAList7
15. 04. 2026 10.32
AtleticoSLO, ne vem zakaj si začuden nad temi odzivi farselonarjev. Saj pa tako je čisto vedno že v Laligi, ko farsi ne uspe zmagati. Tako kvalitetnih sodnikov, kot so v Ligi prvakov ostali, Španija na žalost ne premore.
REAList7
15. 04. 2026 10.37
Tudi pexriju ni dal kartona za kriljenje z rokami in pregovarjanjem po vsakem dotiku. V Španiji so pač farselonarji vajeni, da se jim piska za vsak dotik, če pa ne, pa se jim piska, ko oni opozorijo glavnega sodnika, da bi moral. Turpen je opravil izvrstno delo včeraj. To glede farselone pa je samo dejansko stanje, vi nimate kvalitete za Ligo prvakov. Lahko pa harate v španskem prvenstvu, kjer vas sodniki potiskajo naprej.
AtleticoSLO
15. 04. 2026 10.44
Hehe
Roadkill
15. 04. 2026 10.11
A Oblak je drugi vratar sedaj?
AtleticoSLO
15. 04. 2026 10.26
Dokler bo Musso igral na nivoju kot je, absolutno. Pripeljal nas je v finale Cope in brani več kot solidno.
Roadkill
15. 04. 2026 10.35
ok
VladaPada
15. 04. 2026 10.08
Sodniki sodijo za Barcelono tudi vceraj so veliko malih prekrskov spregledali. Je pa tako da bi golman za tisti prekrsek za brco v glavo moral dobiti rdec karton samo to ne spremeni dejstva da so nogometasi Barcelone in Reala zascitena vrsta skozi celo sezono/ Vceraj so naleteli na sodnika ki je pustil bolj mosko igro na obeh straneh.
manucao
15. 04. 2026 10.05
Včasih so na TV predvajali risanko KALIMERO.
Kolllerik
15. 04. 2026 10.15
Z mabpejčkom v glavni vlogi. Jok in stok za penali, simuliranje z padanjem, brez kazni itd
Loptass
15. 04. 2026 10.17
Penalov dobijo več kot 5 drugih ekip skupaj, pol pa jokajo, da jih je vsaj pol premalo. In potem oni drugim kdo joka ipd....razvajenčki.
REAList7
15. 04. 2026 10.29
Pa za tisto situacijo trdite, da je Mbappe kao sam priletel v komolec nasprotnika in tudi čez njegovo nazaj iztegnjeno nogo je očitno sam padel. Svašta :D In zakaj bi naj zdaj pri Ferminu šlo za penal, če pravite, da pri Mbappeju penala ni bilo? Ker je Fermin izgubil več krvi kot Mbappe? :D :D Poglejte si objektivne in strokovne razlage posameznikov, ki so pokomentirali situacijo z Mbappejem, za katero so rekli, da je že zaradi udarca z roko šlo za prekršek in posledično enajstmetrovko, ga pa je branilec poleg tega še spotaknil. Za včerajšnjo situacijo fermina in ostalega pa so prav tako že na voljo analize sodniške odločitve. Vam je pa s hitro analizo postregel tudi včerajšnji gost na kanalu a in simpatizer farselone Grabić. Ampak ne, za vas je vse to premalo in boste še naprej trdili, da so vas zopet oropali. Patetiki. Za vse slabo so čisto vedno krivi drugi, samo vi ne.
Kolllerik
15. 04. 2026 10.46
Še pred tisti situaciji, o kateri jamraš že cel teden, je Mbappe zaglumil padec v kazenskem nasprotnika. Kot že dostikrat. In vedno brez kazni za simuliranje. To seveda ne boš napisal, a ne
apodgra
15. 04. 2026 10.01
Takšen sodnik ne bi sme sodit nikoli . On je sodil prekršek samo v eno v dobro Atletika. Če je bil udarec s komolcem rumeni karton , potem je bil še prej udarec golmana s čevlje v glavo rdeči karton. Prekršek v kazenskem prostoru Atletika nad igralcem Barce , samo za sodnika normalen start , niti VAR ni posredoval. Na drugi strani pa vsak dogodek v kazenskem prostoru Barce na zahtevo vodstva Atletika je bil preverjen v VAR sobi. Tehnične ekipe , takšna , kot je Barca , proti grobosti nasprotnika , ne morejo igrati .
AtleticoSLO
15. 04. 2026 10.27
Kaj pa je Musso tu lahko storil? Musso je šel v obrambo (na žogo)
manucao
15. 04. 2026 09.55
Torej najprej je bila previsoka trava, potem so seveda bili sodniki kot ponavadi. Vedno toda vedno je kaj narobe. Da bi čestitali nasprotniku ,to pa ne.
Clovek
15. 04. 2026 10.23
Pravi se oglasate hahah ob vsakem porazu 15 igralcev skace okoli sodnika
borjac
15. 04. 2026 09.54
Okradli so nas , Barcelona ..... brez veze , če zmaga Barcelona je vse OK , če pa ne je to seveda kraja.
