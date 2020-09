Nov črn evropski večer Benfice: milijonski projekt 'nasedel' po zaslugi bivšega

Da Benfica še sto let ne bo osvojila evropskega naslova, je leta 1962 famozno izjavil njen takrat že bivši trener Bela Guttmann. Kasneje se je sicer popravil in dejal, da se bo to vseeno zgodilo že prej, a njegovo "prekletstvo" kot črn oblak še vedno visi nad portugalskim velikanom. Ta se je prekinitvi črnega niza najbolj približal v letih 2013 in 2014, ko je bil poražen v finalih Lige Evropa. Takrat je na klopi sedel Jorge Jesus, ki je ob povratku v domovino iz Brazilije dobil številne okrepitve in bajno plačo, ki pa ni prinesla želenega napredka.

Benfica je namreč izpadla že na prvi stopnički kvalifikacij za Ligo prvakov, kjer je bil od nje na torkovi večerni tekmi boljši solunski Paok (2:1). Da je bila mera polna, je odločilni gol v 75. minuti dosegel Andrija Živković, ki se je od portugalskega kluba poslovil šele pred slabimi tremi tedni. Živković je po prvem polčasu brez golov vstopil s klopi in po golu Dimitriosa Giannoulisa(63. minuta) dobrih deset minut kasneje povišal na 2:0, zadetek Rafe Silve v sodnikovem podaljšku pa je bil premalo za "orle".