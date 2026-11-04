Nov povratek Reala, Liverpool klonil v Turčiji

V Atenah je domača zasedba v prvem polčasu povzročala kar nekaj preglavic favoriziranim gostom in tudi povedla v 12. minuti po strelu Aboubakaryja Koitaja. So pa Španci izenačili z mojstrovino v 32. minuti. Marc Cucurella je z leve strani poslal nizko žogo v osrčje kazenskega prostora, tam pa jo je Jude Bellingham spretno s peto poslal v mrežo.

V drugem polčasu Grki večinoma niso bili nevarni, več dogajanja je bilo pred njihovimi vrati, toda v 75. minuti je Stavros Pilios Atenčanom priigral novo vodstvo po podaji Koitaja. Dobri dve minuti pozneje so Španci izigrali domačo obrambo, akcijo je učinkovito končal Kylian Mbappe s svojim četrtim golom na četrti tekmi te sezone lige prvakov. V 86. je Mbappeju nov zadetek preprečil domači vratar Alberto Brignoli, ki je žogo odbil v prečko, Fede Valverde pa je v 92. poskrbel za zmagoviti gol Reala z močnim strelom s približno 20 metrov.