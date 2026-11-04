Nov povratek Reala, Liverpool klonil v Turčiji

V Atenah je domača zasedba v prvem polčasu povzročala kar nekaj preglavic favoriziranim gostom in tudi povedla v 12. minuti po strelu Aboubakaryja Koitaja. So pa Španci izenačili z mojstrovino v 32. minuti. Marc Cucurella je z leve strani poslal nizko žogo v osrčje kazenskega prostora, tam pa jo je Jude Bellingham spretno s peto poslal v mrežo.
V drugem polčasu Grki večinoma niso bili nevarni, več dogajanja je bilo pred njihovimi vrati, toda v 75. minuti je Stavros Pilios Atenčanom priigral novo vodstvo po podaji Koitaja. Dobri dve minuti pozneje so Španci izigrali domačo obrambo, akcijo je učinkovito končal Kylian Mbappe s svojim četrtim golom na četrti tekmi te sezone lige prvakov. V 86. je Mbappeju nov zadetek preprečil domači vratar Alberto Brignoli, ki je žogo odbil v prečko, Fede Valverde pa je v 92. poskrbel za zmagoviti gol Reala z močnim strelom s približno 20 metrov.
V Istanbulu pa so se veselili gostitelji. Liverpool je v prvem polčasu prevladoval in povedel z golom Treya Nyonija v 25. minuti, ko je sprožil z volejem z roba kazenskega prostora. Kljub temu da so imeli Turki žogo takrat manj kot 30 odstotkov časa v posesti, so izenačili štiri minute pozneje, ko je bil strelec Mason Greenwood. Ta je izvedel prosti strel s 25 metrov, žoga pa je zadela enega od tekmecev, spremenila smer in presenetila Alissona Beckerja. Pred tem so zadeli še prečko.
V drugem polčasu je Alexander Isak z glavo v 69. minuti rdeče spet popeljal do prednosti, Archie Brown pa je znova štiri minute pozneje Turke pripeljal do novega izenačenja. Vedat Muriqi je v 79. poskrbel za preobrat in zmago.
Izidi Lige prvakov, 4. november:
AEK Atene - Real Madrid 2:3 (1:1)
Koita 12., Pilios 75.; Bellingham 32., Mbappe 78., Valverde 90+2.
Fenerbahče - Liverpool 3:2 (1:1)
Nyoni 25., Isak 69.; Greenwood 29., Brown 73., Muriqi 79.
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