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Liga prvakov

Nov povratek Reala, Liverpool klonil v Turčiji

Atene, 04. 11. 2026 20.38 pred 7 minutami 2 min branja 1

Avtor:
Lu.M STA
AEK - Real Madrid

V zgodnjih terminih sredinega sporeda četrtega kroga ligaškega dela Lige prvakov sta bila na delu madridski Real in Liverpool. Beli balet se je proti atenskemu AEK-ju znova rešil v sodniškem dodatku, Otočani pa so morali v Turčiji s 3:2 priznati premoč Fenerbahčeju.

AEK - Real Madrid
AEK - Real Madrid
FOTO: AP

V Atenah je domača zasedba v prvem polčasu povzročala kar nekaj preglavic favoriziranim gostom in tudi povedla v 12. minuti po strelu Aboubakaryja Koitaja. So pa Španci izenačili z mojstrovino v 32. minuti. Marc Cucurella je z leve strani poslal nizko žogo v osrčje kazenskega prostora, tam pa jo je Jude Bellingham spretno s peto poslal v mrežo.

V drugem polčasu Grki večinoma niso bili nevarni, več dogajanja je bilo pred njihovimi vrati, toda v 75. minuti je Stavros Pilios Atenčanom priigral novo vodstvo po podaji Koitaja. Dobri dve minuti pozneje so Španci izigrali domačo obrambo, akcijo je učinkovito končal Kylian Mbappe s svojim četrtim golom na četrti tekmi te sezone lige prvakov. V 86. je Mbappeju nov zadetek preprečil domači vratar Alberto Brignoli, ki je žogo odbil v prečko, Fede Valverde pa je v 92. poskrbel za zmagoviti gol Reala z močnim strelom s približno 20 metrov.

Fenerbahče je s 3:2 presenetil Liverpool
Fenerbahče je s 3:2 presenetil Liverpool
FOTO: AP

V Istanbulu pa so se veselili gostitelji. Liverpool je v prvem polčasu prevladoval in povedel z golom Treya Nyonija v 25. minuti, ko je sprožil z volejem z roba kazenskega prostora. Kljub temu da so imeli Turki žogo takrat manj kot 30 odstotkov časa v posesti, so izenačili štiri minute pozneje, ko je bil strelec Mason Greenwood. Ta je izvedel prosti strel s 25 metrov, žoga pa je zadela enega od tekmecev, spremenila smer in presenetila Alissona Beckerja. Pred tem so zadeli še prečko.

V drugem polčasu je Alexander Isak z glavo v 69. minuti rdeče spet popeljal do prednosti, Archie Brown pa je znova štiri minute pozneje Turke pripeljal do novega izenačenja. Vedat Muriqi je v 79. poskrbel za preobrat in zmago.

Izidi Lige prvakov, 4. november:

AEK Atene - Real Madrid 2:3 (1:1)
Koita 12., Pilios 75.; Bellingham 32., Mbappe 78., Valverde 90+2.

Fenerbahče - Liverpool 3:2 (1:1)
Nyoni 25., Isak 69.; Greenwood 29., Brown 73., Muriqi 79.

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manucao
04. 11. 2026 21.03
Spet neverjeten povratek Reala v izdihljajih tekme. Nov veličasten povratek katerega je zmožen le največji in najboljši klub vseh časov.
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