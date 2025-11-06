Nov spodrsljaj Barce: 'Še naprej se bomo držali naše filozofije'

Barcelona na gostovanju v Belgiji ni vodila v nobenem trenutku tekme. V uvodnih osmih minutah smo videli po zadetek na vsaki strani, domačini pa so znova povedli v 17. minuti. Po dobri uri igre je izid poravnal Lamine Yamal , Carlos Forbs pa dve minuti kasneje s svojim drugim golom poskrbel za novo vodstvo. Tretje izenačenje na tekmi je prinesel avtogol, Club Brugge pa je v 91. minuti zabil prek Romea Vermanta , a je bil njegov zadetek zaradi prekrška nad vratarjem razveljavljen.

Katalonci tako še naprej čakajo na prvo gostujočo zmago po 25. septembru, ko so ugnali Real Oviedo. Od takrat so s 4:1 izgubili pri Sevilli, z 2:1 pri Real Madridu, zdaj pa še s 3:3 remizirali proti Club Bruggu. Vezist španskega velikana Frenkie de Jong je po tekmi povedal, da edina težava ni veliko prejetih zadetkov. "Ampak, če prejmeš tri, težko zmagaš," je še dodal.

Prav obramba je v tej sezoni velika težava Barcelone. Na 15 uradnih tekmah so prejeli 20 zadetkov, kar je njihov drugi najslabši izkupiček v tem tisočletju. Iz obrambnega vidika so slabše začeli le sezono 2015/16, ko so po enakem številu tekem prejeli tri gole več. Kljub temu gostujoči trener Hansi Flick po tekmi ni deloval zaskrbljen: "Določene stvari lahko spremenimo, ampak se bomo še naprej držali naše filozofije. Mi smo Barca, tako da ne bomo spremenili našega načina igre."

Po štirih krogih je Barca med evropsko elito na 11. mestu. "To je Liga prvakov, kjer igrajo najboljše ekipe. To je vidno na vseh področjih. Moramo delati na naši igri, potrebujemo več samozavesti. Imamo veliko posesti, ustvarimo si veliko priložnosti, ampak ne zmagujemo," je še dodal Flick.